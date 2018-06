Méritos a falta de un paso

Los méritos acumulados por el Cádiz a lo largo de la temporada son indiscutibles, pero todavía no le dan para asegurar el billete para la fase de ascenso a Primera División. La lenta producción de puntos en las últimas diez jornadas -ha sumado diez de 30 posibles fruto de una victoria, siete empates y dos derrotas- le condena al sufrimiento hasta el capítulo de clausura de un campeonato dominado de principio a fin por el imperio de la igualdad. Le queda un esfuerzo más para confirmar el pase al play-off y la ventaja es que depende de sí mismo, aunque está obligado a ganar en el campo de un Granada que no se juega nada para no tener que ponerse en manos de sus rivales directos. No es nada sencillo vencer fuera de casa, pero nada hay imposible para un Cádiz que se dispone a pelear hasta el final pese a que sólo ha logrado un triunfo a domicilio en la segunda vuelta -0-1 frente a la Cultural Leonesa hace dos meses y medio-.

La prueba que demuestra la firme trayectoria del conjunto amarillo es que lleva nada menos que 26 jornadas consecutivas instalado entre los seis primeros clasificados. Si dependierse de esos números ya tendría los dos pies en la fase de la que saldrá el tercer club que el próximo curso militará en la división de oro.

El inquilino del estadio Carranza es la única de las cinco escuadras que el próximo sábado se disputan las dos plazas que aún quedan libres para las eliminatorias posteriores a la Liga -Cádiz, Real Valladolid, Osasuna, Numancia y Real Oviedo-, que no ha abandonado los escalones de la azotea en las 20 citas ya disputadas de la segunda vuelta. Es la que demuestra más regularidad pero aún debe dar un paso más, el definitivo, para redondear una campaña en la que una vez más ha dejado pequeño el objetivo de la permanencia. Duplica en jornadas al siguiente, el Numancia, con una decena de semanas en los pisos superiores desde el ecuador en adelante. Le sigue el Oviedo con nueve, el Osasuna con cinco y el Valladolid con dos -las dos últimas jornadas-.

De esos cinco rivales directos, el equipo entrenado por Álvaro Cervera es con diferencia el que más episodios ligueros ha estado en la zona noble en el desarrollo completo de la competición: un total de 32. La estancia arriba de los amarillos se divide en dos etapas. La primera en las seis jornadas iniciales de la Liga, en las que incluso llegó a ocupar el liderato en la cuarta semana, y en la segunda desde el decimosexto capítulo en adelante, incluidas ocho jornadas seguidas en el segundo puesto -de ascenso directo- desde la decimonovena a la vigesimosexta. Sólo falta poner la guinda en el decisivo envite de Los Cármenes para acabar en el quinto o en el sexto lugar. A estas alturas del curso da igual uno que otro.

Le sigue el Numancia con 26 semanas, y el siguiente, el Osasuna, con 15, ha estado arriba menos de la mitad de jornadas que los gaditanos, al igual que el Oviedo, con 13, y el Valladolid, con nueve. Uno más y otros menos, pero todos con el mismo derecho de pujar por el ascenso.

El único equipo de los 22 que conforman la categoría de plata que ha pasado más tiempo que el Cádiz en la sala vip ha sido el Huesca, con 33 jornadas en las alturas que le han servido para protagonizar el primer ascenso a la élite de su historia. El Rayo Vallecano, el otro que ha ascendido por la vía rápida, ha pisado el terreno reservado a los mejores durante 31 jornadas a lo largo del torneo -en la segunda mitad de la campaña-. El Sporting de Gijón, con el pasaporte en el bolsillo para el play-off, ha llegado a ocupar la zona noble 25 semanas -13 en la segunda vuelta- y el caso más llamativo es el del Real Zaragoza, al que le han bastado nueve jornadas en la parte alta -todas en la segunda vuelta- para meter la cabeza en la fase de ascenso y además como uno de los favoritos para dar el salto a la élite. El conjunto maño ha dejado la tarea para el final después de haber estado siempre por detrás del Cádiz pero ha ido de menos a más hasta situarse como un claro candidato para regresar al lugar que le corresponde por historia.