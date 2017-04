"Mejor un Pepe Mejías que un Lucas Lobos"

Casi sin pretenderlo, el consejero delegado del Cádiz, Quique Pina, se convirtió ayer en el gran protagonista de la III Convención de Peñas Cadistas celebrada en Carranza. Agradecido y orgulloso por la invitación recibida, el murciano respondió a preguntas tanto de los medios como de los aficionados durante prácticamente una hora. Palabras con mensajes más o menos encriptados que desde luego no dejaron indiferente a nadie.

El cadismo, ¿negocio o sentimiento? "Como representante del Ciudad de Murcia me encontré con un Cádiz mal deportivamente y percibí algo diferente, en la afición, en cómo se siente este club. Notaba que la gente me trataba muy bien y cualquier detalle era compensado con cariño. Eso en el fútbol es difícil de encontrar. Para mí ya no es puro negocio, nació un sentimiento, sinergia, feeling. Ahora mi corazón está en que el Cádiz consiga los mayores éxitos deportivos y cambiaría eso por no ganar dinero con el Cádiz". ¿También desde la gestión administrativa? "No pienso en eso, pero lo cierto es que la parte administrativa siempre la he delegado".

Un nombre asociado al éxito... "Da la sensación de que si no lo consigues no te toman en serio. La espina de los fracasos del pasado me la quité en Alicante. Lo de Lugo fue una desgracia. Ahora hablamos de posibilidad de play-off de ascenso a Primera y es para sentirse satisfecho. Pero ya no miras que está bien, sino que quieres conseguirlo. Y si nos metemos, pues ya te digo que no te irás contento a casa si no se consigue el ascenso".

Mirando al futuro, "no hay que ponerse techo porque trabajo, humildad y una buena afición son los ingredientes para conseguir los éxitos que se ven inalcanzables. Subir a Primera es un éxito pero estoy seguro que si eso sucede, ya pensaríamos en quedarnos el máximo de temporadas. En el Cádiz no renuncio a algo más porque se puede. Tendremos que intentar siempre tener la permanencia lo antes posible y luego buscar Europa. Esa es la mentalidad".

Para ello habrá que pensar en buenos fichajes. "Si traes a un Mágico, seguro que gustaría, pero eso no siempre se consigue. Hay que traer a gente que ilusione pero que dé rendimiento. Trabajamos sin tener en cuenta dónde vamos a estar". Y no duda que "antes que un Lucas Lobos preferiría a un Pepe Mejías". Un ejemplo con el que apunta directamente a la cantera. "No salen jugadores de la nada. Los mejores cadetes se los quitan a todos los equipos pequeños. Tenemos que trabajar sabiendo que hasta cadete nos los pueden robar, y firmar a juveniles de la provincia que puedan salir y tengamos la suerte de ellos. Creo que el filial va a subir a Tercera y debemos tener paciencia con la cantera sabiendo que no podemos hacer esfuerzos económicos. El chico bueno sale con 14 años pero con 16 te lo roban, que es la palabra, robar. La ley no nos protege. Tendrá que conjugarse que el jugador diga que quiere jugar en el Cádiz antes de irse, que no quiera cobrar algo que el Cádiz no se pueda permitir. En el caso de Diego González no es justo decir que fue mal traspasado porque la situación no era la que es ahora. Ahora no sería traspasado". Pina va más lejos incluso. "Si llega una oferta por Álvaro, no lo traspaso. Otra cosa es que el jugador te lo pida".

Muy satisfecho de la labor de Cervera -"estoy súper contento con el entrenador, sobre todo porque saca el máximo rendimiento de los jugadores", precisó- también defendió con firmeza a los árbitros. "Muchos lloran y con eso intentan presionar a estos profesionales. Conozco el fútbol internacional y en España tenemos a los mejores árbitros, pero igual que los jugadores, fallan".

Y un par de nombres propios. A Dani Güiza "lo representé en el peor momento de su carrera y le tengo un cariño especial. Que no juegue es sólo cuestión del entrenador que hay que respetar. No me extraña que el ascenso nos lo diera porque tiene esa magia, en 10 minutos te puede dar más gloria que en 20 partidos". Y Alfredo Ortuño. "Si ascendemos su deseo será seguir y la negociación será más fácil. Si no, si tiene ofertas de Primera, preferirá Primera, y si sigue en Segunda, preferirá el Cádiz". Sabia reflexión antes de recibir un clauroso aplauso y una placa de recuerdo.