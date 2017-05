Máxima relevancia

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, es consciente de que el equipo necesita la victoria sin dilación. No lo ocultó ayer en la rueda de prensa previa al partido contra el Córdoba, que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal. "Cuanto más tiempo llevas sin ganar más cerca estás de lograr el triunfo. Con esa ilusión afrontamos el encuentro", indicó el técnico a modo de ambicioso anuncio.

El final de la Liga se aproxima y de ahí la relevancia de cada cita. "La visión que tenemos es que si ganamos podemos seguir en una dinámica parecida que nos puede hacer meternos en el play-off, y si no ganamos podemos estar en una dinámica que no nos pueda a meter", afirmó Cervera antes de subrayar que "es el partido que nos puede abrir las puertas de acabar la temporada donde queremos". Es decir, en la fase de ascenso. Y una vez en el play-off, está permitido soñar.

El preparador cadista auguró un duelo "largo, incómodo, con miedo de los dos, miedo a perder del Córdoba y miedo a no ganar del Cádiz. Espero que no cometamos errores y contar con el apoyo de la afición".

Cervera calificó de "sensible" la baja del sancionado de José Mari, "un jugador clave". El roteño "es el prototipo de futbolista que le gusta a este cuerpo técnico, con mentalidad ganadora, implicado, buen jugador. Esperemos sacar el partido y tenerlo libre de carga para la recta final de temporada. Hemos aprovechado que no puede jugar para que pare unos días y descanse de sus molestias en la planta del pie".

El míster valoró de manera positiva que el Cádiz lleve siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota, aunque reconoció que "ganamos poco, sólo uno de esos siete, y no es un buen dato". Eso sí, "el gol al final en Huesca, el de Zaragoza, nos dan la posibilidad de estar ahí".

El responsable del banquillo recalcó la importancia de evitar errores que pueden costar caros. "Errores se cometen durante el año pero ahora se les dan más importancia por el momento que estamos de la temporada. Errores como el del gol recibido en La Romareda es mejor cometerlos al principio de la Liga porque se corrigen". Apostilló que "estamos donde estamos por no cometer errores" y admitió que "debemos estar más pendientes en los últimos partidos de una campaña "que se hace muy larga".

El míster tiene claro que durante el desarrollo de los partidos el equipo debe mirar hacia delante y hacia atrás. "Hay quien pueda sostener que si fuésemos más alegres nos iría mejor, pero en realidad nos iría peor porque en el fútbol hay que atacar y defender".

El Córdoba no ha ganado fuera de casa en toda la segunda vuelta, en la que presenta un balance a domicilio de siete derrotas y un empate. Cervera no se fía un pelo de los números. "A estas alturas de la temporada no me dicen nada que las estadísticas, ya no sirven de nada". A modo de autocrítica, el míster no ocultó que no es bueno que el Cádiz se vea tantas veces con el marcador en contra. "Demasiados partidos los empezamos perdiendo y somos un equipo que no podemos jugar contra el marcador, nos va mejor cuando podemos jugar con el marcador a favor".