Marcar primero, el método más fiable

La ocupación del Cádiz se centra en recobrar el pulso ganador de manera inmediata para mantenerse entre los seis primeros de la clasificación después de la 39ª jornada de Liga. La misión no puede ser más complicada en el encuentro contra el Real Zaragoza, considerado una auténtica final frente a un rival directo en la dura pugna por la fase de ascenso a falta sólo de cuatro capítulos para el epílogo de un largo campeonato.

Ganar es la cuestión tras un largo periodo de sequía. El equipo amarillo trabaja con el empeño de dar con la mezcla adecuada de los ingredientes necesarios para hallar la fórmula de la reconciliación con la victoria después de siete jornadas consecutivas sin fabricar una alegría. Busca una salida al prolongado atasco y para ello una de las claves radica en dejar la portería a cero, aunque en los últimos dos partidos disputados en casa de nada le valió no recibir un tanto porque después no fue capaz de perforar el arco contrario. La consecuencia fue un empate sin goles frente al Sporting de Gijón e idéntico resultado ante el Almería. No perdió, sumó dos puntos pero volaron cuatro cuando ahora es preciso avanzar de tres en tres en plena recta final de uno de los torneos más igualados que se recuerdan.

Más allá de no recibir un gol, que tiene suma importancia -es lo que explica la alta ubicación en la tabla de los amarillos durante más de media temporada-, la llave que abre la puerta del triunfo está relacionada con la capacidad para adelantarse en el marcador. El Cádiz nunca llegó a disponer de ventaja en ninguno de los últimos siete envites que conforman la dinámica negativa que arrastra en el momento decisivo de la temporada. Al no poder ponerse por delante en ningún momento, las opciones de éxito se difuminaron y el efecto colateral fue la sangría de puntos -seis de los últimos 21-. Además de las dos tablas con ausencia de goles, las otras cuatro igualadas, en este caso a uno, llegaron después de ir por debajo. Sucedió en los duelos contra el Huesca, Rayo Vallecano, Real Valladolid y el más reciente en Albacete. El conjunto de Álvaro Cervera demostró carácter para responder al gol en contra con el que se vio en cada uno de esos compromisos, pero no le dio para ir más allá del empate porque si hay algo que no hace es culminar una remontada completa salvo la excepción del choque en casa contra el Real Oviedo -ya en la segunda vuelta-, cuando en la segunda parte levantó un 0-1 y venció 2-1 ante un adversario con diez jugadores desde la primera mitad. En una competición dominada por el imperio de la igualdad, tan difícil es remontar como dejar escapar la victoria cuando inaugura el marcador.

Cada partido es una historia que está por escribir pero a priori marcar primero se antoja fundamental en el trascendental duelo contra el cuadro aragonés, que adquiere mayor relevancia después de los marcadores que se dieron ayer.

De las 17 veces que el Cádiz golpeó antes que su rival a lo largo del torneo, 14 celebró el triunfo y las otras tres se tuvo que conformar con el empate: dilapidó un 2-0 contra la Cultural Leonesa, desperdició un 0-1 en el campo del Tenerife y un 1-0 ante el Lugo. El denominador común de esos tres empates es que llegaron en los últimos minutos. Los amarillos nunca perdieron cuando fueron los primeros en romper las cadenas del cerocerismo. Demostrado está que marcar antes que el adversario es una garantía de éxito y como mal menor siempre está el empate.

Si los de Álvaro Cervera consiguen marcar primero el próximo lunes en una cita de altura, avanzarán con un paso de gigante en la urgente tarea de recuperar el vínculo amistoso con el triunfo. No sólo por su demostrada aptitud para saber conservar un resultado favorable, también por las dificultades que suele atravesar el Zaragoza para reaccionar ante una situación desfavorable. Una de las debilidades del potente cuadro maño es que nunca logra dar la vuelta a un marcador en contra. A lo máximo que llega cuando va perdiendo es a agarrarse al asidero del empate, como en cuatro ocasiones a lo largo de la campaña. Su excelente trayectoria en la segunda vuelta está forjada sobre la base de ver puerta antes que el rival. Pero sufre cuando va por debajo.

El primer gol del partido entre el Cádiz y el Zaragoza puede ser relevante y quién sabe si definitivo. Si lo hacen los anfitriones, se acercarán al objetivo de los tres puntos. Si lo marcan los visitantes, el sufrimiento de los gaditanos estará asegurado. Dada la importancia de marcar primero, de lo que también se ocuparán los dos equipos es no de recibir primero.