Mantecón no abandona

Ni sus 36 primaveras ni el hecho de haber salido del Cádiz de la forma que menos le hubiera gustado frenan a Sergio Mantecón, que piensa en su nuevo futuro, lejos del Carranza, todavía como jugador en activo. El centrocampista se despidió ayer del equipo en el que ha jugado las dos últimas temporadas y media, y en el que ahora era uno de los capitanes. Se va con un ascenso y con el convencimiento de ser un cadista más, ahora como aficionado.

"El club creía que lo mejor para todos era una salida mía, pero yo me veo con fuerza para seguir compitiendo una o dos temporadas más. Ha sido una salida consensuada y hablando con la directiva hemos decidido que lo mejor era salir", explicaba en la sala de prensa de El Rosal, donde enumeró a muchas de las personas, al margen de compañeros, con las que ha trabajado durante dos años y medio. "Quiero dar las gracias a toda la gente que conforma el club: prensa, afición, empleados... todos los que el día a día me lo han hecho más sencillo. Cuerpo técnico, delegados, y Salvi, que nos ha puesto las comidas. A Vizcaíno, el presidente, que siempre ha confiado en mí y me ha ayudado mucho. A Pina y Cordero, que confiaron en mí para este proyecto, que era complicado y al final estoy muy contento de haber contribuido a ascender al equipo a Segunda. Me voy contento, creo que he dado todo lo que tenía, me voy con la cabeza bien alta y todo el que se va de aquí se va siendo un cadista más y yo no voy a ser menos".

Para acabar, verá opciones para seguir jugando y cuando cuelgue las botas "me gustaría que en el futuro mi destino se entrelazara de nuevo con el Cádiz". Deseo de Mantecón.