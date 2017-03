Mala suerte

La fortuna está siendo esquiva para Jon Ander Garrido en su primera campaña en Segunda División A. El centrocampista sufre su tercera lesión de la temporada y todo apunta a que se perderá alguna cita liguera cuando está en juego nada menos que la batalla por el acceso a la fase de ascenso. En principio, salvo que las pruebas médicas no detecten lesión, la participación del medio al menos en el próximo encuentro se antoja más que complicada. Hoy está previsto que se conozca el alcance de la dolencia en un muslo que padece el futbolista y pueda determinarse de manera aproximada el tiempo de ausencia si se confirma su baja. Tiene la zona algo hinchada yes hace prever que pueda tener alguna lesión.

El ex del Barakaldo tuvo que retirarse en el minuto 38 del encuentro contra el Tenerife al notar unas molestias en la parte posterior del muslo derecho. No forzó más de la cuenta para evitar una lesión más grave y se tuvo que marchar a los vestuarios antes de tiempo. En circunstancias normales, hubiese disputado los 90 minutos al no se un jugador que suela ser relevado. Álvaro Cervera considera a Garrido un futbolista clave por el equilibrio que aporta al equipo gracias a su despliegue físico y a su rigor táctico en la medular. Especialista defensivo, bien colocado, rápido al corte, poderoso en el juego aéreo, fiel ayudante de la defensa y con fortaleza mental.

Es su tercera lesión del curso. La primera se la produjo en el encuentro contra el Oviedo de la primera vuelta, en la séptima jornada, cuando sufrió una microrrotura en el bíceps femoral de su pierna derecha que le mantuvo apartado de la actividad competitiva durante cuatro capítulos y se perdió las citas frente a Rayo Vallecano, Girona, Tenerife y UCAM Murcia que el Cádiz saldó con una derrota (en Madrid) y tres empates.

Su regreso coincidió con la mejor racha del conjunto amarillo. Tuvo la continuidad que todo futbolista desea pese al obligado descanso por sanción en el duelo ante el Valladolid (derrota 0-1 en casa). Había cogido el ritmo competitivo en su papel fundamental de destructor en la media hasta que en Mallorca, ya en la segunda vuelta (23ª jornada), de nuevo se chocó con la mala suerte. Sufrió una fisura en un su antebrazo derecho que no le impedía entrenarse con sus compañeros entre semana pero sí competir en los partidos de Liga. No pudo estar disponibles en las cuatro siguientes citas ante Mirandés, Getafe, Reus, Numancia y aunque ante el Oviedo estuvo e el banquillo del carlos Tartiere no llegó a participar. El balance fue de dos victorias, otras tantas derrotas y un empate.