El Madrid vuelve a perder la Copa

La eliminación copera del Real Madrid a manos del Cádiz en la temporada 2015/16 sigue trayendo cola. Es la historia interminable. El club presidido por Florentino Pérez nunca aceptó que se equivocó en la alineación indebida del sancionado Denis Cheryshev en el encuentro de ida del cruce contra el conjunto amarillo que costó la expulsión inmediata del torneo de la entidad poderosa y el avance a la siguiente ronda del modesto equipo que entonces militaba en Segunda División B, que no contaba con pasar y se vio en octavos de final.

Todos los órganos correspondientes avalaron uno tras otro la exclusión del torneo del Real Madrid, que nunca aceptó la derrota, se metió en un berenjenal judicial y ha recibido ahora la cuarta resolución en contra, en este caso del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de la capital de España. Es como si el Cádiz, que en su día ya hizo su trabajo, dejase por cuarta vez al gigante blanco en la eliminatoria más larga de la historia del torneo del k.o.

Según informó ayer el diario barcelonés Mundo Deportivo, el tribunal ha desestimado la demanda presentada por el conjunto de la capital de España contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el último que había dado por buena la eliminación. El inquilino del Santiago Bernabéu, que desde el principio estimó injusta su exclusión, reclamaba 5 millones de euros por daños patrimoniales a ese organismo que había certificado la eliminación de la Copa del Rey debido a la alineación irregular del jugador ruso en el encuentro disputado en el estadio Ramón de Carranza en diciembre de 2015. El partido lo ganó el conjunto blanco por 1-3 -el ruso abrió el marcador-aunque su victoria no sirvió de nada porque el Cádiz hizo valer sus derechos, alegó la presencia indebida de Denis Cheryshev y la dieron la razón de manera tan contundente como las negativas que fue recibiendo el club del Paseo de la Castellana a sus distintos recursos.

La magistrada Emilia Peraile Martínez considera en su sentencia que la resolución del TAD "es ajustada a Derecho y en consecuencia no procede anularla ni acceder al resto de los pedimentos solicitados en el súplico de la demanda". El Madrid tendrá que pagar además las costas del juicio. La entidad madridista dispone ahora de 15 días para recurrir si lo cree oportuno.

Es el cuarto varapalo que el recibe el equipo merengue en este asunto y por tanto se mantiene vigente la victoria del Cádiz en los despachos. El primero llegó a través del Juez Único de Competición, que sólo tuvo que ajustarse a la normativa vigente ante la evidencia de la alineación que no correspondía de Cheryshev para eliminar al poderoso club, que acudió a Apelación y recibió idéntica respuesta. Estaba fuera del torneo. No se conformó y elevó su recurso a TAD, que sostuvo el criterio de los otros organismos y mantuvo el k.o. del conjunto blanco. No había ninguna duda.

El argumento al que el Real Madrid se ha agarrado en todo momento es que no tenía conocimiento de que Cheryshev estaba sancionado de su etapa en el Villarreal al no haber recibido el jugador notificación al respecto y por tanto considerar que el castigo federativo estaba anulado. De nada le ha servido esa explicación a lo largo de un proceso que se extiende ya durante un año y medio. Lo que no ha hecho el Real Madrid en ningún momento es reconocer que cometió un error. Un error apreciado por todos los organismos a los que ha llegado un caso que continúa abierto.