El Lugo prepara el asalto al Carranza con una última sesión en El Rosal

El Lugo calibrará su ambición en el Carranza, escenario en el que certificó su regreso a la categoría de plata en 2012. Los gallegos entrenaron en la tarde de ayer en las instalaciones de El Rosal, gracias a la cesión del club cadista.

Respecto al partido de El Molinón, el Lugo ha perdido a uno de sus titulares habituales, Bernardo Cruz, por lesión, y sigue sin poder contar con Sergio Gil, que no termina de estar al cien por cien después de una rotura fibrilar. Tampoco se han recuperado a tiempo el centrocampista Adriá Carmona ni Chuli. Mientras la lista de bajas la engrosan los lesionados de larga duración Fydriszewski, Sergio Díaz y Edu Campabadal. Quien si podría jugar mañana en detrimento de Kravets es el ex cadista Luis Ruiz, que cumplió sanción ante el Sporting y se ha recuperado de una sinovitis de tobillo y una distensión ligamentosa.