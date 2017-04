Baena, Linares y Robles, en el II Campus del Arsenal

La Asociación Deportiva Arsenal de Cádiz FC (ADACFC) ha puesto en marcha la segunda edición de su Campus de Verano (inglés y español), que llevará a cabo del 26 al 30 de junio en las instalaciones de Elcano. Tomando como referencia el éxito que cosechó el año pasado, los organizadores esperan repetir la misma experiencia.

Los alumnos que se apunten al campus contarán con coaches de Arsenal Soccer School Spain, así como un cuerpo técnico propio que será de lujo al estar integrado por los ex jugadores profesionales y ex cadistas Paco Baena, Chico Linares y Manolo Robles, que será el entrenador de porteros. No obstante, otros ex futbolistas de renombre se sumarán también a este ambicioso proyecto formativo.

Baena, Linares y Robles serán los encargados de transmitir sus conocimientos futbolísticos y los valores que precisan los jóvenes que se inician en el mundo del fútbol. El vínculo del ex delantero y el ex centrocampista es notable con el Arsenal de Cádiz, ya que durante la temporada actual se están encargando de la preparación y dirección de los equipos federados en las competiciones oficiales. Con motivo de la segunda edición del campus del Arsenal, de nuevo tendrán un papel notorio los cinco días que durará la cita.

Los niños y niñas que estén interesados en tomar parte en el II Campus de Verano del Arsenal, cuyas plazas son limitadas, pueden inscribirse a través del siguiente correo electrónico: arsenalcadizfc@hotmail.com En esta misma dirección se podrá también consultar las dudas relacionadas con el evento.