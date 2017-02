Levante y Girona juegan como local partidos asequibles

La 26ª jornada de LaLiga 1|2|3 presenta un escenario muy curioso en la zona alta, donde cada partido puede cambiar mucho el estado global de la clasificación. El próximo fin de semana el Cádiz recibe al Reus, que puede ser un equipo trampa. Y lo hace sabiendo que los dos primeros, Levante y Girona, tienen por delante dos encuentros que, a priori, son asequibles para sumar de tres en tres. Un pinchazo de los amarillos podría provocar que se abriera una brecha importante con los puestos de ascenso directo.

De los conjuntos que se han encaramado a las plazas de la zona alta, la próxima jornada se produce un enfrentamiento directo entre el Oviedo (6º) y el Getafe (4º), con ambas escuadras pisando los talones al Cádiz. Todo ello con el Levante y el Girona haciendo frente a dos partidos que no deberían complicarle la suma de los tres puntos porque sus adversarios pelean por evitar el descenso a pesar de su teórico papel de aspirantes al ascenso. El Córdoba acudirá al Ciudad de Valencia agobiado por su pésima dinámica y forzado a ganar, mientras que el Mallorca, con algo de oxígeno tras vencer al Rayo Vallecano, no puede permitirse una derrota en Girona si no quiere dar otro paso atrás. A pesar de la necesidad de cordobesistas y mallorquines, la realidad es que su irregularidad les deja poca esperanza para dar la sorpresa. Además, el Tenerife, que es quinto, recibe al Almería, por lo que los insulares tienen una buena oportunidad de saborear el triunfo.

Esta situación deja poco margen al Cádiz si quiere conservar su privilegiada posición, ya que una derrota podría provocar que dos de sus perseguidores le pasaran en la clasificación y que bajara a la quinta plaza. Pero evitarlo depende del propio equipo de Cervera, que en el caso de quedarse con los tres puntos no se movería de puesto, y aunque sus rivales directos ganaran sus partidos, la situación quedaría igual de bien que en la actualidad.