Lectura favorable de Cervera

Una sensación de pena mostraba el rostro de Álvaro Cervera cuando se sentó en la sala de prensa del Ramón de Carranza. Y es que el entrenador del Cádiz, a tenor de sus palabras, vio cerca la victoria ante un adversario del potencial del Sporting. Bajo un balance favorable, el máximo responsable del plantel gaditano exteriorizaba buenas sensaciones en cuanto a juego aunque con el debe de no haber logrado perforar la portería contraria.

Cervera destacó en primer lugar el liderazgo de los suyos dentro del encuentro. "El partido ha estado controlado por el Cádiz en todo momento. Eso no quiere decir que con ocasiones, pero hay que tener presente que el Sporting no ha tirado a gol. En la segunda parte nos ha faltado acertar en los metros finales", se lamentaba el técnico admitiendo que fue lo único en lo que no estuvo fino su equipo.

A pesar de que suma cinco jornadas consecutivas sin ser capaz de obtener una victoria, daba por válido el empate. "Estoy contento con el punto ante un contrario posicionado por subir directamente. Hemos jugado bien. No ha habido muchas ocasiones pero por desaciertos nuestros, no por aciertos de ellos. Me voy apenado porque llevamos varios partidos para ganarlos, pero hoy (ayer para el lector) el equipo ha hecho lo que le he pedido ante un gran rival. No le hemos ganado no porque ellos hayan sido mejores, sino porque no hemos acertado", apuntaba.

Una de las cuestiones que llegó señaló a Alberto Perea, que al final no fue utilizado como recambio a pesar de que decidió retirar a Abdullah. "Perea no es un mediocentro para estos partidos. No creo que sea lógico ese cambio; Abdullah estaba cansado y necesitábamos a otro tipo de jugador", resolvió el técnico cadista.

Precisamente Abdullah fue protagonista por otra cuestión, relativa al hombre del Cádiz que ayer debía sacar el esférico desde la zona ancha. Un protagonismo que no tuvo el de Comores y que recayó en Garrido, aunque provocado por los jugadores del Sporting. "En nuestro caso, queríamos que el balón lo sacara uno de los dos centrales de ellos, no el otro. Y ellos hicieron igual. Apretaban a Abdullah y dejaban más libre a Garrido para que la sacara".

Para acabar, defendió la línea que lleva el equipo. "Si lo que ha hecho hoy (ayer para el lector) el equipo no es suficiente, va a ser difícil. Es muy complejo que venga el Sporting y que se le meta un 3-0", finalizaba Cervera.