La temporada pesa

Mientras en Primera División todos los equipos ya disfrutan de vacaciones oficiosas, salvo contadas excepciones (Barcelona y Alavés se ven las caras el próximo sábado en la la final de la Copa del Rey y el Real Madrid tiene pendiente la final de la Liga de Campeones contra la Juventus de Turín, fijada para el 3 de junio), en la categoría de plata todavía andan enfrascados en la recta final de la Liga, con tres jornadas más por delante y además la fase de ascenso para los cuatro clubes que consigan clasificarse, que en su caso tendrían actividad extra y deseada más allá de mediados de junio.

La Segunda A se hace eterna por el desgaste físico que supone una división integrada por 22 escuadras y un campeonato que empieza en agosto y termina en junio -diez meses- con 42 jornadas, a las que después se añaden las eliminatorias del play-off en busca de una plaza para dar el salto a la élite. Los dos conjuntos que saquen el pasaporte para la última ronda se meterán entre pecho y espalda 46 encuentros que incluso habrá podido ser alguno más en función de lo lejos que hayan llegado en la Copa.

La condición física adquiere suma relevancia en el último tramo de la campaña. En un torneo tan equilibrado, el equipo que tenga los pulmones y las piernas más frescas a la hora de la verdad dispondrá de más opciones para lograr el objetivo. Cuenta el fútbol y las energías.

El Cádiz, como el resto de contendientes, nota el paso y el peso de la competición. Atrás queda aquella racha victoriosa de mitad de temporada cuando encadenó cuatro triunfos seguidos -12 puntos de una tacada- en las tres citas de diciembre y la primera de 2017. El equipo gaditano alcanzó entonces su máxima plenitud, escaló con solvencia hasta la zona noble y de ahí no se ha movido gracias a una consistencia que ha prolongado en el tiempo, aunque a día de hoy ya no muestra tanta frescura.

No es un problema exclusivo de los amarillos. Afecta a todos sus rivales. El hecho de que con un solo triunfo en las últimas nueve jornadas -sólo se ha embolsado diez puntos de los últimos 27- se las haya arreglado para mantenerse de manera constante entre los seis primeros -ocupa el quinto puesto y todavía puede pelear hasta por el tercero- refleja con absoluta fidelidad que a sus adversarios metidos en la misma batalla les cuesta sumar tanto o más que a los de Cervera.

El preparador cadista tiene claro qué jugadores forman la columna vertebral del equipo. Basta con mirar las estadísticas para comprobar que hay cinco que sobrepasan los 3.000 minutos en la Liga: el portero Alberto Cifuentes (3.510), el lateral derecho Javier Carpio (3.170), el defensa central Aridane (3.135), el extremo izquierdo Álvaro García (3.146) y el delantero Alfredo Ortuño (3.285). El Cádiz es el equipo que cuenta con el mayor número de futbolistas que acumulan más de 3.000 minutos en el torneo doméstico. Le siguen el Almería y el Alcorcón, con cuatro, y hay ocho conjuntos con tres: Girona, Getafe, Tenerife, Real Valladolid, Real Oviedo, Lugo, Reus y Real Zaragoza. Media docena de plantillas sólo cuentan con un par de jugadores que superan ese largo minutaje: Levante, Huesca, Sevilla Atlético, UCAM Murcia, Córdoba y Nástic de Tarragona. En el Numancia, el Mallorca y el Elche sólo hay uno por encima de esa cifra y tanto en el Rayo Vallecano como en el Mirandés no hay futbolistas que hayan alcanzado los 3.000.

La cuestión es si con el cuentakilómetros a tope, en pleno esprint final, con el ilusionante objetivo en juego, es aconsejable hacer rotaciones. El cansancio no afecta a la portería porque el desgaste del cancerbero no es apreciable al no tener que correr por el terreno de juego. Cuestión aparte son los jugadores de campo. Álvaro Cervera fue preguntado por esta cuestión justo después del partido contra el Córdoba y afirmó sin titubeos que no tiene pensado hacer movimientos en ese sentido. La cuestión salió a relucir en referencia a Álvaro García y a Ortuño, a los que se les nota con un tono algo más bajo en los compromisos más recientes. El utrerano continúa siendo peligroso con su velocidad y sus centros al área, se implica al máximo en las labores defensivas pero en general le cuesta más que antes. Lógico si se tiene en cuenta que lleva sobre el césped más de 3.100 minutos en la que ha sido la temporada de su explosión como futbolista hasta el punto de convertirse en objeto de deseo de clubes de España y otras ligas extranjeras. El 11 conserva su verticalidad, el pasado sábado realizó algunas acciones de mérito, pero le falta la continuidad de antes. Eso sí, la puede liar en cualquier momento y es una amenaza para el rival de turno.

En el caso de Ortuño, es más palpable el bajón que ha sufrido el ariete. Es el jugador de campo del Cádiz con más minutos sobre el césped y en una temporada. Nunca había participado tantos minutos en una sola campaña como en la actual. El yeclano cerró la primera vuelta con una excelente cuenta de 13 goles y en la segunda, a falta de tres jornadas, sólo acredita cuatro. Se ha reducido su eficacia de cara a puerta sobre todo porque ahora remata menos que antes, entre otras razones porque le llegan menos pases para enfilar la portería.

El atacante no destila la frescura de meses atrás. Se le nota en los movimientos. Antes conectaba con más facilidad con sus compañeros y no perdía tantos balones. Nunca deja de pelear. Se entrega de principio a fin, da la cara pero es evidente que no atraviesa su mejor momento. Él no desespera y sigue trabajando. Puede volver a marcar en cualquier momento.

El artillero cadista atesora 17 tantos y ha pasado de liderar la tabla de goleadores a comienzos de 2017 a verse rezagado en la pelea por el Pichichi que mantienen codo con codo Roger (Levante) y Jose (Lugo), ambos con 22 dianas.

Ortuño ha sido superado durante estos últimos meses por Ángel (Real Zaragoza), que lleva 21 goles, y Jorge Molina (Getafe), que con el doblete que firmó el pasado fin de semana se coloca con 19. Otros jugadores pisan los talones al murciano, como Toché (Real Oviedo), con 16, y un grupo de cuatro jugadores que han marcado 14: Jona (UCAM Murcia), Quique (Almería), Longo (Girona) y De Tomás (Real Valladolid).

Cervera mantiene su apuesta por los jugadores que han llevado y mantenido al Cádiz en la zona de 'play-off'. El escenario ideal sería que el equipo amarillo certificara su pase a la fase de ascenso antes de la última jornada y el técnico pudiera hacer rotaciones para dosificar a los jugadores más cargados de minutos con vistas a los cruces decisivos.