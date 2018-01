Lamento por las ocasiones con el 0-0

álvaro García, que entró en el campo ya avanzada la segunda mitad, se convirtió en el autor del único tanto logrado por el conjunto amarillo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Así opinaba el extremo utrerano acerca de lo acontecido sobre el terreno de juego en el choque de vuelta: "Al principio nos ha ido bastante bien y tuvimos dos ocasiones que caso de haberlas metido quizá estaríamos hablando ahora de otra cosa diferente a la eliminación. Barral y Moha estuvieron cerca de marcar y por eso digo que ha sido una pena".

Los amarillos sabían que los locales no las tenían todas consigo pese a la clara ventaja de la ida, según comentó uno de los jugadores más valorados del conjunto cadista: "Éramos conscientes de que ellos estaban nerviosos y queríamos jugar con eso. Creamos esas ocasiones claras pero al final marcaron ellos el primer gol del partido y eso les sirvió para tranquilizarse".

En los últimos momentos rozó el doblete particular: "Es cierto que pude meter el tanto que hubiera significado el empate, pero quedé muy escorado y no lo pude conseguir".

Rubén Yáñez cuajó una buena actuación en el campo sevillista. El portero afirmó que "hicimos un buen partido y todos los jugadores dieron la cara. Tuvimos ocasiones al principio y también al final del partido. Estoy contento por haber ayudado al equipo. No cumplimos el objetivo de la eliminatoria pero el equipo hizo un buen trabajo en la Copa del Rey". Sobre el duelo de ayer contra el Sevilla, el cancerbero explicó que "jugamos bien frente a un gran rival".

Nico Hidalgo recordó que en el partido de vuelta contra el Betis "las primeras ocasiones que tuvimos las metimos", al contrario que ayer. Y es que "ante equipos grandes como estos no puedes perdonar porque te castigan si lo haces". El granadino destacó el buen papel del Cádiz. A su juicio, "no fuimos tan inferiores como reflejó el resultado global. Cuando jugamos en casa el partido de ida fallamos un penalti y en el encuentro de vuelta tuvimos ocasiones al comienzo y en la parte final del partido".

Por parte sevillista habló al final del encuentro Correa, autor de la segunda diana de los locales tras conectar un cabezazo: "Era un día complicado tras perder el derbi porque además el Cádiz tiene jugadores para estar en Primera, muy buenos, de calidad. En lo que respecta a mi gol es algo que me viene bien porque hacía tiempo que no marcaba y hoy lo he hecho".

Sobre su gesto tras lograr el gol, el jugador del cuadro local explicó que "juntar las manos fue una muestra de que estamos tristes después de lo que nos pasó el otro día. Era una forma de pedir disculpas a nuestra afición ya que no atravesamos un buen momento".