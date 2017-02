LECCIÓN APRENDIDA

La derrota sufrida el pasado sábado en el campo del Getafe quizás haga variar mañana al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, la manera de jugar del equipo, valiente en el Coliseum Alfonso Pérez pero con tres goles en contra que pesaron lo suyo.

El técnico deslizó ayer, en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a modo de previa del encuentro contra el Reus, que será más precavido en la inminente cita para tratar de frenar la sangría atrás. Tapar espacios y atacar con cabeza.

"La semana pasada dejamos entrever que estábamos en una situación en la que había que hacer algo más sin perder la esencia". Y el Cádiz hizo mucho más en Getafe. Firmó el que quizás fue su mejor partido a domicilio de la temporada pero, errores arbitrales al margen, los tres goles recibidos emborronaron el buen trabajo y el míster se llevó un mal sabor de boca. "Al final me quedo más con esos goles. Jugamos como visitante ante un rival que está diseñado para el ascenso y dimos la cara, pero esos tres goles nos hacen dudar. No estoy descontento con lo que hizo el equipo pero se perdió". Y en el fútbol si no se gana y ni siquiera se puntúa lo demás sirve de poco.

Cervera soltó una frase candidata a primer premio en un concurso de contundencia: "No me interesa jugar bien si se pierde". Lo que cuenta es el resultado y aunque el Cádiz dejó en Getafe la impronta de un equipo serio, capaz de competir contra uno de los poderosos de la categoría de plata, regresó de vacío. Y eso que, a juicio del técnico, el cuadro madrileño "no inquietó mucho. Los goles llegaron más por errores nuestros".

El varapalo sirvió de lección de cara a las compromisos venideros y la intención de Cervera es que el equipo juegue más pegado, como un bloque compacto. "Cuando estamos juntos el error que pueda cometer uno lo subsana el que está al lado".

"Se puede pensar que ese tipo de partido es bueno, pero la realidad es que no somos de ir a meter tres cuatro goles fuera de casa", explicó el preparador cadista sobre lo sucedido en Getafe, donde una de las buenas noticias fue que los tantos del conjunto amarillo llegaron a balón parado. "No somos un equipo que destaque en ese aspecto aunque ahora tenemos un especialista, le he hemos traído para eso entre otras cosas". Se refería a Ager Aketxe, que marcó un golazo por la escuadra de un libre directo nada más debutar con el Cádiz.

El mediapunta cedido por el Athletic de Bilbao va cogiendo el ritmo poco a poco después de un largo periodo de inactividad a causa de una grave lesión de rodilla. "Le cuesta un poco más por venir de una lesión", respondió Cervera a la pregunta de si los jugadores incorporados en enero ya se han adaptado para poder optar a la titularidad. Salvo en el caso del vasco, al que le falta algo de tono físico y ritmo competitivo, Jesús Imaz e Iván Malón "sí pueden ser titulares en cualquier momento". El técnico indicó que en algunos entrenamientos "hemos repetido cosas para que los nuevos vean cómo jugamos, para que vean determinados movimientos".

Cervera fue preguntado también si la llegada de dos futbolistas de ataque pone más difícil a Dani Güiza sus posibilidades de participar. El entrenador señaló que "a Imaz lo usaremos por las bandas y a Aketxe según el partido". El jerezano "tiene la misma competencia que antes, con Ortuño, que lleva con 14 goles, Rubén Cruz y Gorka Santamaría. Ahora hay más donde elegir".

El Reus ha demostrado a lo largo de la temporada, en su estreno en Segunda División A, que un hueso duro de roer y el técnico cadista no dudó en alabar a su próximo rival. "Todo lo que pueda decir del Reus es bueno. Tiene muchos jugadores del año pasado en Segunda B, es un equipo con una idea bonita y agradable de ver, y además dispone de uno los mejores entrenadores de la categoría, trabajador y con las ideas muy claras. Es una sorpresa verle competir así este equipo, que seguirá ahí hasta el final, no por nombre pero si por el juego que despliega".

El responsable del banquillo del Cádiz no ocultó que el partido contra el Reus adquiere una relevancia especial porque se una a la derrota la semana pasada y a un futuro inmediato complicado. "El encuentro es importante porque lo afrontamos antes de tener que hacer dos salidas seguidas -ante Numancia y Real Oviedo-". El escenario ideal es encarar esos dos desplazamientos con tres puntos más.

La derrota de Getafe dolió más de lo normal porque el árbitro impidió a los amarillos sumar al menos un punto que hubiese sido valioso. Después del parido estábamos muy enfadados por cómo perdimos, en el minuto que fue, todo lo que se produjo antes y después, un penalti, un gol dudoso, una falta dentro del área que la sacan fuera. Cuando ganas dejar pasar esas cosas, pero cuando pierdes hacen daño. Venimos de ascender, somos humildes y se ponen demasiadas cosas en contra para que perdamos. Vamos a seguir peleando por nuestro sitio. Desde el miércoles nos quedamos con que competimos". Sin querer quejarse, sí deslizó algún mensaje entre líneas.

No quiso entrar a profundizar sobre los árbitros aunque sí dijo soltó alguna prenda. "El tema de los árbitros es complicado. Lo hablo a menudo en privado, pero no en público porque no es bueno. Los árbitros se equivocan y hay equipos que se quejan. Hay muchas cosas detrás. Hay equipos que se quejan porque le han pitado tres penaltis en contra y luego le señalan uno a favor. Casualidades en el fútbol hay pocas. No me gusta estar con el tema de los árbitros, y cuando apelas te dan un penalti". No le gustó lo que pasó en Getafe, pero no quería entrar en críticas. Si lo hace otro no lo impide. "Ha habido algún jugador que se han quejado y no le voy a recriminar por ello. Si así lo piensa, que lo diga". Si la afición hace una pañolada de protesta "que haga como crea que deba responder, siempre lo hará en defensa del Cádiz y yo lo veo bien".