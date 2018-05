Kiko Narváez manda todo su apoyo al Cádiz B

El ex cadista Kiko Narváez ha tenido palabras muy cariñosas hacia la plantilla del Cádiz B, que el próximo domingo se jugará la primera final por el ascenso a Segunda División B, para lo que tendrá que levantar el 0-1 encajado en El Rosal ante el Teruel en el choque de ida.El ex futbolista jerezano, que hizo historia en el filial amarillo que hace 27 años se proclamó por primera vez campeón en Tercera División, transmite un mensaje de ánimo a los técnicos y los jugadores del segundo conjunto de la entidad gaditana: "Quiero enviar energia y fuerza para el Cádiz B, que cuando yo jugaba allí no vea la que nos daban a nosotros por ahí. Mucha energia y fuerza, que lo vamos a conseguir sí o sí", señala un Kiko Narváez que demuestra que sigue con atención la actualidad del primer equipo cadista y la de su filial.

CÁDIZ B | 📹 Muchas gracias @KikoNarvaez19 por transmitirnos toda tu energía positiva y fuerza 💪💪💪💙💛VAMOSSSSS💛💙 pic.twitter.com/49tNKYPdkK — Cádiz CF - Cantera (@Cadiz_CFCantera) 24 de mayo de 2018