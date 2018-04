Kecojevic no está descartado para Valladolid

La presencia de Ivan Kecojevic en el Nuevo Zorrilla no está ni mucho menos descartada. El defensa balcánico tuvo que retirarse en la primera parte del encuentro disputado contra el Sporting de Gijón el pasado domingo en el Ramón de Carranza al sufrir un pinchazo que le impidió continuar sobre el terreno de juego.

El central, que se lesionó a la media hora del partido, ha sido sometido a pruebas al objeto de facilitar un diagnóstico concreto por parte del doctor Fernández Cubero, quien en el parte médico explica que "el jugador Kecojevic padece una elongación en el bíceps femoral sin rotura fibrilar, por lo que su participación queda pendiente de la evolución en las próximas horas".

En efecto, el futbolista de hecho ya se ha incorporado al trabajando en solitario con miras a reintegrarse al grupo lo antes posible. Eso sí, su inclusión en la lista de expedicionarios que se desplazarán a tierras castellano-leonesas dependerá de cómo vaya evolucionando de sus problemas físicos en los dos próximos días. Si en el día de hoy y el de mañana puede ejercitarse con sus compañeros sin problemas, lo lógico sería que Álvaro Cervera lo convocara y hasta contara con él para el once, habida cuenta que se ha convertido en un fijo para el técnico. Sin embargo, si sigue con molestias y no puede entrenar con normalidad, con toda seguridad no será de la partida.

En el supuesto de que Kecojevic cause baja para el Nuevo Zorrilla, todo apunta a que el centro de la retaguardia quedaría cubierto con Marcos Mauro y Servando. El argentino saltó como titular el domingo y el isleño sustituyó más tarde al balcánico.

La primera plantilla del Valladolid regresó ayer a los entrenamiento en los Anexos al Estadio José Zorrilla con la buena nueva de la incorporación de Ontiveros y Chris Ramos al grupo. Por contra, permanecieron al margen los lesionados Deivid y Cotán, mientras que Gianniotas estuvo con los fisioterapeutas y Luismi y Nooh realizaron un trabajo específico.