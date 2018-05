"Jugamos una final, lo sabemos"

Baldomero Hermoso, Mere, vive las horas previas al importantísimo encuentro que el Cádiz B afrontará este domingo en Teruel con la serenidad que le proporciona la responsabilidad del cargo que ocupa, pero también con el realismo que implica ser un hombre de fútbol. Sabe perfectamente lo que hay y por ello es consciente de la dificultad de que lo que les aguarda. La derrota encajada el pasado fin de semana en El Rosal ante el cuadro aragonés (0-1) obliga a los amarillos a conseguir la victoria. No queda otro camino posible para alcanzar la gloria del ascenso a Segunda División B. Resulta obvio que la eliminatoria de campeones se ha complicado, aunque el entrenador del filial no pierde ni mucho menos la esperanza. Confía en los suyos a pesar de las adversidades, en forma de un marcador que exige remontar y de dudas que mantiene por los problemas físicos que arrastran jugadores como Braganza, Cubero o Momo. La Pinilla exige el máximo porque se trata de una final.

"Es cierto, jugamos una final que estamos obligados a ganar por el resultado de la ida", reconoce el técnico del segundo equipo cadista, convencido de que el vestuario se ha concienciado durante estos días en que están obligados a mostrar mejor imagen para lograr el triunfo.

"Tenemos que afrontar el partido con la máxima ilusión por su trascendencia. Sabemos que existe la posibilidad de ascender y somos muy conscientes de ellos, pese a que hay cosas que corregir", admite Mere. En este sentido, el máximo responsable del banquillo del Cádiz B pone en valor aspectos positivos de la ida, sin olvidar que en líneas generales no estuvieron a la altura. "Tuvimos ocasiones pese a no jugar bien", recuerda, si bien lamenta que no pudieron salvar siquiera el empate "por no ser eficaces".

Al margen de dar un paso al frente en lo deportivo, el técnico también tiene claro que el factor psicológico jugará un papel fundamental. "Se ha dejado atrás el primer partido y queda otra mitad de la eliminatoria", resume antes de desgranar la que considera su receta para hacer realidad el objetivo: "Hay que apretar los dientes, competir y sacar nuestro mejor nivel individual y como equipo". Y todo eso, que no es poco, en el campo de un rival que contará con el aliento de su afición: "Tendremos un ambiente adverso pero durante la temporada hemos sabido responder en escenarios complicados".