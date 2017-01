Juanjo rescinde contrato y suena el nombre de Thierry Florian

Estaba cantado y ayer se confirmó. Juanjo se convirtió en la primera baja oficial del mercado invernal en el Cádiz al rescindir contrato y en las próximas horas podría anunciarse su fichaje por el Murcia, que finalmente habría ganado al Marbella la carrera por hacerse con los servicios del lateral derecho.

El defensa murciano cerró su etapa de amarillo despidiéndose a través de twitter con un agradecimiento al club y la afición, así como rememorando el inolvidable ascenso en Alicante.

"Quería despedirme dando las gracias a todas las personas que formaron parte de mi vida durante este año y medio en Cádiz. Hubo momentos buenos y otros no tanto, pero lo cierto es que nunca olvidaré aquel 26 de junio de 2016, que estará grabado en mi mente por siempre. Vine con el deseo de subir al equipo y lo dejo en Segunda gracias al esfuerzo y constancia de todos, mis compañeros, directiva y empleados. Y no me olvido de la afición, cadistas que siempre están ahí, en lo bueno y lo malo, a veces muy exigentes pero esto es Cádiz y es lo que hay. O espabilas o estás muerto. Esté donde esté, siempre seré un cadista más. Mucha suerte en el futuro y espero que nos volvamos a ver".

Por otra parte, volviendo a la actualidad del mercado de invierno pero esta vez al capítulo de posibles incorporaciones, entre a los nombres que empiezan a sonar como refuerzos se une el del francés Thierry Florian, un veterano delantero que milita actualmente en el Eupen de la Segunda División belga.

A sus 30 años, el ex del Cartagena, con el que marcó 19 goles antes de irse a Bélgica, ha anotado 46 goles en las últimas tres temporadas, aunque en la presente está contando con tantos minutos y de ahí que medite su salida. UCAM y el propio Cartagena también parecen interesados.