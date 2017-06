Juan Cala, defensa del Getafe, no quiere cruzarse con los amarillos en el 'play-off'

El carácter competitivo del Cádiz la hacer ser un rival incómodo, muy difícil de superar. Es el único equipo que no ha perdido en las últimas diez jornadas de Liga. No es extraño que Juan Cala, defensa del Getafe no desee cruzarse con el conjunto amarillo en la fase de ascenso. El zaguero reconoció en el programa Ser Deportivos de ámbito nacional que "no quiero que nos toque el Cádiz. Tienen mucho peligro. De los demás no tengo preferencia".

El central, que se entrenó con el Cádiz durante unas semanas hace dos años y medio para mantenerse en forma, conoce de sobra las virtudes de la escuadra de Álvaro Cervera. El equipo gaditano endosó al Getafe un contundente 3-0 en la primera vuelta en el estadio Ramón de Carranza y en la segunda vendió muy cara su derrota (3-2) en el Coliseum Alfonso Pérez al recibir un gol de penalti en el tiempo de prolongación.

Cádiz y Getafe se evitan en la primera ronda y sólo se medirían en la segunda y definitiva eliminatoria en el caso de que los dos dejen atrás a sus respectivos adversarios.