Juampe aprieta fuerte y debuta nada más llegar al Atlético Mancha Real

Cara y cruz para los dos jugadores que hasta el momento el Cádiz ha cedido en el actual mercado de invierno, Juampe y Alberto Quintana. El primero de ellos ha vivido aquello de llegar y pegar, pues pocos días después de recalar en el Atlético Mancha Real ha llevado a cabo su debut. El segundo tendrá que esperar porque no entró en la convocatoria del Rayo Majadahonda.

Dos canteranos muy próximos al primer equipo han sido protagonistas con motivo de la apertura del mercado de fichajes. El club cadista entendió que era el momento de que Juan Pedro Jiménez Melero Juampe gozara de nuevos retos de mayor exigencia. Por ello se decidió su salida del Cádiz B (División de Honor Andaluza) para tener recorrido profesional en el Mancha Real (Segunda División B).

Su entrenador, Juan Arsenal, no tuvo dudas el pasado domingo para incluirle entre los 18 convocados, a pesar de que para ello dejaba fuera a jugadores que llevan en el equipo jienense desde principio de temporada. El encuentro contra el Granada B estaba estancado en un querer y no poder del Mancha Real, por lo que Arsenal echó mano del mediapunta ex cadista. Juampe salió en el minuto 73 para refrescar el juego ofensivo del equipo y ser un referente para las segundas jugadas. Sea casualidad o no, la mejoría del cuadro jienense fue un hecho hasta que en el minuto 89 consiguió el gol de la victoria (1-0), obra de Airam Benito. La prolongación provocó que Juampe gozara en su estreno de un total de 21 minutos.

No corrió la misma suerte Alberto Quintana, ahora como integrante de la plantilla del Rayo Majadahonda. Después de la cesión en la primera mitad de campaña al Cartagena, en la que su protagonismo resultó menor (181 minutos repartidos en seis partidos, siendo titular sólo en uno de ellos), el club gaditano y el canterano entendieron que era mejor buscar un nuevo destino. Ese es el Rayo Majadahonda, donde de la mano del técnico Antonio Iriondo espera que cambie su suerte. Por el momento su debut tiene que esperar, ya que en la primera jornada del nuevo año no estuvo entre los 18 citados.

Desde el Cádiz se espera que Alberto Quintana explote definitivamente en el conjunto madrileño y sume números y argumentos para tener garantías de un regreso a Carranza por la puerta grande. El centrocampista chiclanero se mantiene en la categoría de bronce pero cambia de grupo. Deja el IV y pasa al II, donde tendrá rivales de la talla del Real Madrid Castilla, Albacete o Toledo.