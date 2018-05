Joseba Etxeberria apela al prestigio para ir a ganar

El entrenador del Tenerife, Joseba Etxeberria, asegurado ayer que el conjunto blanquiazul cuenta con "una mínima opción" de engancharse a la pelea por clasificarse para disputar la promoción de ascenso, y afirmó además que ganar en el estadio Carranza al Cádiz les daría "mucho prestigio".

"El Cádiz es un equipo especialista en atacar espacios. No le importa tanto darte el balón, porque sabe dónde tiene que jugar. Es muy peligroso por fuera, con extremos muy retadores", analizó el técnico del cuadro chicharrero, que insistió en que el conjunto gaditano es "el mejor de la categoría", al tiempo que explicó que tiene "algunos puntos en común" con el responsable del banquillo del conjunto amarillo, Álvaro Cervera.

"Es un equipo muy bien trabajado, con pocas carencias defensivas, se repliega rápido y es de los mejores atacando los espacios", recalcó.

El vasco señaló que "no me sorprendieron los resultados de la anterior jornada, no diría que son extraños porque te hace ver lo igualada que es la categoría, y estar con las orejas tiesas, siempre alerta a cualquier detalle".

También comentó el técnico vasco que "bastante" tiene con preparar el partido del Cádiz como para pararse a pensar en cosas que les "distraigan", al tiempo que ha destacado que su "futuro es el Ramón de Carranza", al ser cuestionado por la posible renovación en el Tenerife.

"Ya veremos qué pasa. No falta mucho porque esto ya se acaba, pero yo ahora estoy centrado en terminar muy bien estas dos semanas. Quedan dos partidos muy exigentes y estamos volcados en esos retos", reiteró.