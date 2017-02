José Mari sólo sufre una herida en una pierna

Buenas noticias para José Mari y el Cádiz. No ha lesión. Sólo una herida. Las alarmas se encendieron cuando el centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en Getafe. Al inicio de la segunda parte, el roteño peleó con un contrario por el balón y le clavaron los tacos de una bota en su pierna derecha, a la altura de la tibia. Quedó tendido sobre el césped y se llevó las dos manos a la zona dañada con claros gestos de dolor. Se marchó del campo con una visible cojera.

El temor a una posible lesión queda en un susto. El futbolista sólo tiene una herida a la altura de la tibia -no necesitó puntos de sutura- que en principio no le debe impedir su participación en el encuentro contra el Reus. El medio sólo está pendiente de que cicatrice la herida para poder entrenarse con absoluta normalidad y estar a disposición de Álvaro Cervera.

José Mari es un jugador importante por el equilibrio y la jerarquía que aporta a la medular. Es titular cuando está al cien por cien y a veces incluso cuando no lo está. Tras superar una operación de una hernia inguinal -pasó por el quirófano en diciembre-, se perdió los primeros envites de 2017 pero poco a poco fue entrando en el equipo hasta que las bajas en el centro de campo le empujaron a la titularidad en el choque contra el Mirandés. Parecía demasiada carga de minutos después de su inactividad, pero su grado de compromiso es tal que dio un paso al frente y no sólo aguantó el partido entero sino que fue el que más kilómetros hizo. Demostró que ya estaba para jugar y de nuevo apareció en el once inicial en la visita del Cádiz al Getafe.