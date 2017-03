José Mari abre la puerta al regreso de Garrido

Ante la ausencia de Garrido el último mes largo de competición, José Mari está asumiendo el rol que conlleva estar en una demarcación junto Abdullah pero sin un futbolista de las características del vasco. El centrocampista cree que ahora hay que mantener la calma. "Sabemos cómo es nuestra afición, sabemos en qué momento de la temporada estamos y sabemos lo que nos falta. La idea es ir a ganar cada partido y que no quepa la menor duda en que vamos a competir hasta el final", apunta antes de añadir que "sabemos también la diferencia de presupuesto con otros clubes y nos hemos ganado con trabajo estar donde estamos". "No podemos ponernos una meta que no sea la marcada a principios de temporada, lo que venga una vez se consiga, vendrá", dejando claro que lo primero es la permanencia.

Lo personal va bien para el cadista una vez que en diciembre se operó de una hernia inguinal, dolencia de la que no se acuerda. "Estoy bien, al cien por cien. Según pasan las jornadas, voy a más y estoy contento con mi rendimiento. Mi operación la he olvidado, el golpe en Getafe, igual, y espero tener continuidad. Estoy muy contento. Cuando el resultado no acompaña, uno se va jodido a casa, pero las sensaciones son buenas", aclara.

José Mari analizó por encima al Rayo, afirmando que "juega bien al fútbol y con el nuevo entrenador tiene más energías". Y recuerda que "todo el mundo sabe que venir a Carranza es una papeleta complicada porque nosotros vamos a competir para ir a por los tres puntos y que la afición se vaya del campo sabiendo que el equipo lo dejó todo".

La esperada vuelta de Garrido, la definió de la siguiente manera: "Sabemos la importancia de Garrido, pero todos estamos peleando por un puesto. Ahora se incorpora Garrido después de la lesión y eso es bueno. Garrido es el más defensivo que tenemos y nos libera de esa faceta, pero estoy acostumbrado a hacer todo tipo de trabajos en el mediocampo".