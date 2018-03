Jona sufre una leve torcedura de tobillo

Las dos victorias consecutivas sobre el Sevilla Atlético (4-1) y en León frente a la Cultural (0-1) hacen pensar que Álvaro Cervera apostará por tercera semana consecutiva por el mismo once. La única duda radica en comprobar que el estado de Jona sea el adecuado después de los leves problemas que ha sufrido esta semana en un tobillo. El delantero ex cordobesista está siendo la apuesta del técnico en ataque a pesar de su carencia goleadora.

Jona sufrió el pasado jueves una torcedura en un tobillo, aunque ayer se ejercitó con normalidad. "Jona tuvo una torcedura de tobillo pero parece que llega", explicó ayer el entrenador, quien sí descartó a Dani Romera, que "sigue recuperándose". En cuanto a Abdullah, que ayer jugó con su selección, Cervera prefiere esperar a ver "cómo viene". Al centrocampista se le espera para la sesión de hoy, la última antes de que el equipo amarillo reciba mañana al Huesca.

El hecho de disponer prácticamente de todos otorga fuerza a la posibilidad de que el preparador se decante por la misma alineación de las dos últimas jornadas. "Puede ser que repita once. Ha habido jugadores que he quitado momentos antes de un partido al ver la alineación del rival. Puedo repetir equipo porque ganamos y han trabajado bien, pero no lo tengo todavía decidido".

Cabe recordar que al Cádiz le queda un entrenamiento en la mañana de hoy antes de decidir el técnico la lista de convocados. Si no hay contratiempos, en la misma estarán los jugadores esperados. Si Cervera se decanta por la misma alineación, sería la primera vez en la presente campaña que se produjera tal circunstancia tres veces seguidas.

Dos antecedentes ligueros existen del Cádiz-Huesca programado para mañana, con balance de un triunfo amarillo y un empate. El choque más alejado en el tiempo correspondió a la 20ª jornada de la Segunda A 2009/10 y acabó sin que se moviera el marcador (0-0). No volvieron a verse las caras en el Carranza hasta la 13ª jornada de la temporada 2016/17, con triunfo cadista (1-0) al marcar Ortuño (52').