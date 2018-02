Jona se estrena en una lista en la que entran Perea y Dani Romera

Una semana de entrenamiento le ha bastado a Jona para entrar por primera vez en la convocatoria en su segunda etapa como futbolista del Cádiz -la anterior fue en la campaña 2014/15-. La presencia del malagueño es la principal novedad de una lista a la que vuelve Alberto Perea, ausente desde que cayó lesionado en el encuentro de ida de la Copa del Rey contra el Sevilla hace justo un mes. El mediapunta, ya con el ritmo adecuado, es uno más en la expedición que se desplazó ayer la comunidad autónoma catalana de la que también forma parte Dani Romera una vez que dejó atrás la lesión que le apartó de los terrenos de juego. El almeriense, ya recuperado, entra en los planes del entrenador, Álvaro Cervera, que sin embargo no cuenta con David Barral. El isleño estuvo en el banquillo durante el partido contra el Lugo, aunque no llegó a participar, y una vez más se quedará sin participar por decisión técnica, al igual que Aitor, otro de los que se cae en relación al último partido. El onubense pasa de la titularidad a la grada en siete días. La competencia en la plantilla es máxima. Jon Ander Garrido no figura entre los elegidos por sanción -expulsado por doble cartulina amarilla en el duelo frente al cuadro gallego- y Brian Oliván no pudo pelear por un puesto en el lateral izquierdo tras sufrir una rotura de fibras en la última cita.

Fausto Tienza repite entre los 18 -fue suplente el pasado sábado aunque no jugó- y regresa Lucas Bijker tras cumplir un partido de castigo federativo.

Los tres refuerzos que llegaron en el recién finalizado mes de enero tienen sitio entre los 18 futbolistas del Cádiz que hoy estarán en el Nou Estadi de Tarragona en la puja por los tres puntos. Los elegidos por Cervera son los porteros Alberto Cifuentes y Rubén Yáñez; los defensas Javier Carpio, Mikel Villanueva, Servando Sánchez, Iván Kecojevic y Lucas Bijker; los centrocampistas Álex Fernández, Fausto Tienza, Rafidine Abdullah, y Eugeni Valderrama; los extremos Salvi Sánchez, Nico Hidalgo y Álvaro García; el mediapunta Alberto Perea y los delanteros Dani Romera, José Ángel Carrillo y Jona Mejía.