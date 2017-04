Jesús Imaz, sin rodeos, piensa en el ascenso directo

Máxima ambición en Jesús Imaz, que afronta la recta final de temporada con las miras puestas en la segunda plaza que da derecho al ascenso directo. Después de la derrota ante el Tenerife y el empate en Murcia frente a su ex equipo, el mediapunta entiende que hay que pelear por lo máximo.

Tras haber acumulado tres encuentros sin participar, Imaz espera volver a tener protagonismo. "Estoy con muchas ganas de volver a jugar y de poder ayudar al equipo, sobre todo para ganar que es lo que necesita el equipo y seguir peleando por el objetivo que nos pusimos". Aún le da vueltas a la cláusula impuesta por el UCAM que le impidió jugar en La Condomina. "Cuando al UCAM yo le pido salir no ponen pegas, pero me dicen que si me voy a un equipo de Segunda y jugara contra ellos, pues no podría jugar por si hago gol. Me hubiera gustado, pero no se pudo y no pasa nada".

El cadista está centrado en sumar en favor del equipo. "La verdad es que yo entreno cada día para ser titular y aprovechar las oportunidades que me lleguen. Da igual el rival que tengamos enfrente porque yo quiero jugar y así lo voy a hacer hasta que termine la temporada. Entreno cada día para ser titular el domingo, pero es el míster quien decide". Y esa oportunidad puede llegarle mañana contra el Lugo. "Será un partido muy importante, teniendo en cuenta que los rivales saben que es un campo complicado".

Su ambición es total como demostró en la parte final de su intervención ayer al acabar el entrenamiento. "Habría sido importante prolongar la racha después de ganar en Montilivi; creo que la clave es seguir la misma idea hasta ahora, competir hasta el final, y el equipo se va a dejar el alma cada partido. Nosotros vamos a pelear por la segunda plaza, seguro, ya que algún equipo se dejará puntos en esta lucha", aseguraba el mediapunta.