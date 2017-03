Jesús Imaz no podrá jugar contra su ex equipo por la 'cláusula del miedo'

Jesús Imaz no se ha quedado fuera de la convocatoria del Cádiz ni por lesión ni por decisión técnica. El futbolista fichó por el conjunto amarillo en el mercado de invierno procedente del UCAM Murcia, que para dar la baja que había solicitado el jugador le obligó a firmar una cláusula por la que no podría enfrentarse al que dejaba de ser su equipo en el tramo restante de la temporada, como ahora sucede.Imaz marcó uno de los goles del UCAM en la visita del equipo universitario al Ramón de Carranza en la primera vuelta, pero ahora no podrá ayudar a los amarillos en el nuevo duelo entre las dos escuadras en virtud de la conocida como 'cláusula del miedo'.