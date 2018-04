Instinto de supervivencia

Si ya es dificultoso el ambicioso cometido de cruzar la línea de meta del campeonato entre los seis primeros clasificados, el Cádiz se empeña además en adicionar una elevada dosis de incertidumbre. Avanza a paso de tortuga, puntito a puntito, sin ganar pero sin perder, beneficiado por la corriente de irregularidad compartida de buena parte de sus rivales directos, con un sufrimiento extremo que pone a prueba el corazón de una afición acostumbrada a los padecimientos -todavía están recientes los seis años consecutivos de penumbra en la categoría de bronce- que sigue soñando con una hazaña que pueda unirse al catálogo de los episodios más gloriosos de la entidad. Nada es imposible a falta de cinco jornadas para el epílogo de una Liga que está que arde. ¿Se atreve alguien a decir que la Segunda División A es aburrida? ¿Conseguirán los amarillos mantenerse arriba hasta el final? Aún le quedan varios pasos.

El empate agónico obtenido frente al Real Valladolid la sobremesa del pasado sábado -un merecido reparto de puntos- es el paradigma del sendero sinuoso por el que peregrina un equipo obcecado en reproducir cada semana una serie de sensaciones contrapuestas. No termina de conjugar el verbo ganar, las carencias en ataque son más que evidentes, le cuesta horrores marcar un gol, pero ahí sigue en las alturas, entre los mejores, con oficio para competir, con sus opciones íntegras, sin depender de nadie más que de sí mismo en un sprint final que promete emociones fuertes. Todo un lujo entre casi una docena de aspirantes que golpea la puerta de la élite del balompié patrio.

En circunstancias ajustadas a la lógica, seis encuentros consecutivos sin esbozar la sonrisa de la victoria, los que acumula el Cádiz, hubiesen sacado de cuajo a cualquier conjunto de las plazas de privilegio. Pero no hay lógica que valga en una Liga condicionada por la igualdad. Los gaditanos son de otra pasta. Tienen siete vidas. Al menos de momento, a falta del tramo definitivo. Un escaso botín de cinco puntos de los últimos 18 es suficiente -han volado 13- para sostenerse en la sala noble a la espera del ansiado triunfo que suponga el impulso determinante para asegurar su presencia en las eliminatorias por el ascenso a Primera. Sería un pelotazo lograrlo de nuevo. Alguna vez tendrán que vencer si quieren acceder a la recompensa del play-off. No habrá fiesta sin sumar de tres en tres. No debería tardar mucho más. La victoria es una obligación que se va aplazando hasta que no quede otra salida que reencontrarse con ella. Tarde o temprano tiene que llegar porque el éxito está reservado para los que son capaces de ganar.

El carácter competitivo de los amarillos está fuera de todo debate. Planta cara a cualquier adversario -no ha perdido contra ninguno de los tres primeros en la segunda vuelta- y nunca levanta la bandera blanca. Ese espíritu de lucha fue el que le llevó a agarrar un punto de oro en el estadio José Zorrilla cuando parecía condenado a regresar de vacío y, por tanto, a poner en serio peligro su continuidad en la zona vip. El gol salvador de Servando en el tiempo de prolongación resume la trayectoria del Cádiz en la segunda vuelta, la de un equipo al que le cuesta sumar, que sobrevive en el alambre. Parece que se puede descolgar pero al final, de una manera u otra, se agarra con fuerza al asidero de la lucha para no perder su estatus. Uno de los lemas que reina en el vestuario es que nadie se rinde y la mayor prueba se vivió en el final de infarto en Pucela. El tanto milagroso del defensa recordó al de Alfredo Ortuño en el campo del Huesca y al de Aitor en el terreno del Zaragoza la pasada temporada, que también llegaron en el último suspiro para esquivar el mal de la derrota y dar puntos que en el desenlace del torneo fueron importantes. La historia se repite un año más tarde.

La escuadra de Álvaro Cervera se mantiene a flote -sin olvidar que el verdadero objetivo era la permanencia- con una segunda vuelta discreta en términos generales. Sólo ha logrado 20 puntos de 48 -han dejado escapar casi un 59 por ciento- y aunque se embolsara todos los que restan hasta el último episodio -en ese supuesto sumaría 35-, siempre se quedaría por debajo de los 39 que capturó en la primera vuelta.

La conclusión es que el Cádiz vive de las rentas de esa primera vuelta, que cerró en la segunda posición. Ya disfrutó de su mejor racha de la temporada, a la que todavía saca jugo.

La comparación de la segunda vuelta del presente con la del curso anterior refleja también las dificultades con las que convive el equipo. Hace 12 meses, en las 16 jornadas posteriores al ecuador de la Liga, los amarillos habían conseguido 25 puntos, cinco más que en la actualidad.

Pese la obstrucción de la segunda vuelta, pese a que no descifra la clave del triunfo, atesora en total un punto más que en la 37ª temporada de la pasada temporada: 59 puntos de ahora frente a los 58 de hace un año. En los dos casos en el quinto puesto. Caminos paralelos que conducen, salvo hundimiento, a la fase de ascenso.

Cervera recuperó en el José Zorrilla el trivote, que había quedado en el olvido en su apuesta por dos delanteros de las últimas citas. En Pucela recurrió a tres medios -Garrido, Álex Fernández y Rafidine Abdullah- y a dos puntas -Barral y Carrillo- como recurso para paliar la importante ausencia de Álvaro García. No sirvió para solucionar los problemas crónicos en ataque aunque al final llegó ese gol que mantiene viva la llama de la esperanza.

El Cádiz se resiste a despertar del sueño. Ya son 22 las jornadas continuadas en la zona alta de la tabla. Nada que ver con la casualidad y sí con el afán de llegar lo más lejos que sea posible con el sistema de sobra conocido: aburrir al contrario hasta desactivarlo y aprovechar alguna ocasión.