Inesperado duelo en la zona noble

El Cádiz visita al Getafe esta tarde con el objetivo de mantener la buena línea que le ha instalado de manera sorprendente en una zona noble a la que también ha llegado el conjunto madrileño después de un comienzo de temporada desolador. La presión, no obstante, recae principalmente en el cuadro local no sólo por actuar al abrigo de su afición en el Coliseum Alfonso Pérez sino porque, tras descender la pasada temporada, esta campaña la afronta como firme aspirante para regresar a Primera División. Los amarillos, en cambio, pretenden prolongar la magnífica racha de dos meses y medio sin perder a domicilio para de este modo seguir acercándose a los anhelados 50 puntos que prácticamente asegurarían la permanencia. Con 40 en estos momentos y 18 jornadas por delante, el reto se antoja al alcance de la mano. Eso sí, para conservar la tercera plaza que ahora mismo ocupan, los pupilos de Álvaro Cervera necesariamente deben sumar en tierras madrileñas.

La empresa se presenta complicada por la entidad del rival y, todo hay que decirlo, por las dudas que ha sembrado el cuadro de la Tacita en los últimos encuentros. De hecho, desde que goleó al Sevilla Atlético en Carranza en el último partido del pasado año, lo cierto es que no ha completado una actuación del todo convincente, sin el menor tachón. Al contrario, la fe, inquebrantable, y una pizca de suerte, por más que el técnico se empeñe en recordar que se trata de un factor que se trabaja -y no le falta razón-, han contrarrestado el déficit en cuanto a juego se refiere, aunque no se persiga la brillantez sino simplemente el juego que habitualmente se desarrolla.

En el Martínez Valero de Elche se obtuvo el triunfo en la recta final por el acierto de Dani Güiza, inesperado protagonista, pero dejando una extraña sensación de inferioridad frente a un adversario que estuvo con uno menos sobre el césped durante una hora. En la última entrega de la primera vuelta, con el Valladolid, se cosechó la segunda derrota del curso en casa tras un choque que puede que los cadistas no merecieran perder pero desde luego tampoco ganar. De nuevo en casa ante el Almería, victoria agónica merced a un golazo de Aitor García. Más dudas. En Palma, insulso empate con el Mallorca. Y la pasada semana, contra el Mirandés, remontada de nuevo con más oficio que destellos.

Así, el Cádiz se desplaza a Getafe con unos números que intimidan -de los últimos 24 puntos en juego ha amarrado 19- pero con la necesidad de ofrecer algo más, de ser más reconocible, de parecerse a lo que Cervera siempre pretende pero no siempre logra. Quizás no ayude a ello la imposibilidad de recuperar a todos los efectivos en la zona ancha, tan importante para robar balones y armar las tan deseadas contras aprovechando la velocidad de Álvaro García y Salvi. En este sentido, regresa tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones Eddy Silvestre, mientras que Jon Ander Garrido, baja el anterior fin de semana por una fisura en el brazo derecho que el club ocultó discretamente hasta el último instante, continúa en el dique seco.

Con casi toda la plantilla a su disposición, el entrenador deberá elegir su propuesta para hacer frente a un contrincante de talla que en su feudo sólo ha caído en una ocasión aunque, sin embargo, nada más que ha vencido en la mitad de sus compromisos, seis de 12. Con José Mari ya como uno más después de disputar ante el Almería los 90 minutos por primera vez desde que fue intervenido a principios del pasado mes de diciembre de una hernia inguinal, el preparador deberá decidir si apuesta por repetir con el doble pivote que también incluiría a Abdullah o da entrada al azerbaiyano para acompañar al comorense y al roteño, con uno de los dos primeros actuando más adelantado. En este caso, el sacrificado sería Rubén Cruz pese a la labor oscura y capacidad de sacrificio del sevillano en la mediapunta en beneficio del bloque. Ahora bien, los pensamientos de Cervera también apuntan a probar algo distinto, en cuyo caso la dupla integrada por José Mari y Abdullah podría tener por delante a Álvaro García o incluso a Jesús Imaz.

En cualquiera de los supuestos, la solidez defensiva resultará determinante para frenar el ímpetu que a buen seguro mostrará el Getafe, herido en su orgullo por el reciente y polémico empate en Reus, porque encadena cuatro jornadas seguidas sin conseguir el triunfo y por el recuerdo del 3-0 de la primera vuelta en Carranza, el resultado adverso más contundente de toda la campaña. Aquel 11 de septiembre ambos contendientes se medían ocupando plaza en la zona medio-baja de la tabla, buscando alejarse de los puestos de descenso. Por el contrario, hoy, justo cinco meses más tarde, lo hacen mirando por el retrovisor desde unas posiciones privilegiadas de la clasificación que tratarán de afianzar para acercarse a sus respectivos objetivos.