Imaz, un descarte en la lista que hace reflexionar

Jesús Imaz no forma parte de la convocatoria de 19 jugadores que ayer, al acabar el entrenamiento, dio a conocer Álvaro Cervera. El ex jugador del UCAM de Murcia, uno de los refuerzos del mercado invernal de la pasada temporada, no viajó ayer a tierras cordobesas a pesar de las ausencias en ataque con las que el equipo afronta el estreno liguero.

Los elegidos por el entrenador para el primer desplazamiento de la campaña son los siguientes: Cifuentes y David Gil, como porteros; Rober Correa, Carpio, Servando, Lucas, Marcos Mauro, Villanueva y Brian, como defensas; Garrido, José Mari, Abdullah y Álex Fernández, como centrocampistas; Salvi, Aitor García y Álvaro García, como extremos; y Moha Traoré, Dani Romera y David Barral, como atacantes.

Los descartes por lesión son Nico Hidalgo, Rubén Cruz, Perea y Sankaré. Por estar recién llegado y apenas haber entrenado se queda fuera Rubén Yáñez. Y por decisión técnica lo hacen Eddy Silvestre, Tomás, Kecojevic y Jesús Imaz.

A Eddy y Tomás se les está buscando una salida porque no entran en los planes del preparador cadista, por lo que estaba cantado que no pasaban el primer corte de la temporada. Kecojevic ha sido de los últimos en llegar y su adaptación no es aún la adecuada, de ahí a que se necesite más tiempo. Y lo de Imaz si resulta más llamativo y de alguna manera le señala a la espera de la llegada de un jugador de ataque.

El club no da por cerrado el mercado y reconoce que busca un futbolista para la zona ofensiva. Tuvo un candidato que finalmente no pudo venir, por lo que la búsqueda continúa. El hecho de que Cervera tenga para hoy hasta tres bajas en la zona de ataque aumenta el factor sorpresa de que Imaz no forme parte de una convocatoria de 19 hombres. No hay que descartar que el futuro del extremo-mediapunta esté fuera del Carranza.