Mediodía de risas en el Restaurante El Faro, escenario elegido para la presentación del libro La Venta del Nabo, cuyo autor, José Guerrero Roldán, El Yuyu, compartió con sus compañeros del programa radiofónico La Cámara de los Balones, de la Cadena Ser. Así, junto a Luis Lara, Bienvenido Sena, Fran Ronquillo y Miguel Rosa, "el quinto Beatle", el autor de Carnaval, ya retirado de estas lides, acercó a los presentes el sentido de la obra, una afamada instalación hostelera que aloja a los perdedores del mundo del deporte tras llegar a una final o quedarse cerca.

Humor al borde del área en 284 páginas que invitan a reír, a llorar de risa, a reírse de uno mismo en suma, un ejercicio saludable y que, ya hablando más en serio, el ex chirigotero considera muy recomendable para los que están pasando por malos momentos. No le falta razón. Como relata Luis Lara tras su impecable imitación de Jorge Valdano y el portuense Joaquín Sánchez, en el hospital de Cádiz fue testigo de cuánto bien hacían, en apenas un cuarto de hora y sin saberlo, a quienes tienen que pasar horas y horas en una cama: "Me sentí un médico por los pasillos porque la gente me paraba constantemente". El programa tiene tirón. De Sevilla a todos los rincones de Andalucía y ahora hasta en Extremadura y Ceuta. "El hermano mayor de una cofradía tuvo que renunciar a estrenar el respiradero de un paso porque en el taller de orfebrería no se escuchaba un martillazo a partir de las 13:45...". Verdadero o falso, otro apunte para desternillarse.

Todos los integrantes de la mesa acapararon la atención con imitaciones igualmente de Manuel Ruiz de Lopera, por parte de Fran Ronquillo, y de Paco Chaparro, a cargo de Miguel Rosa, pero, como no podía ser de otra forma, El Yuyu copó mayor protagonismo acaso más en calidad de anfitrión que de director de La Cámara de los Balones. Y ello, por supuesto, siempre con el humor como telón de fondo.

La venta de La Venta del Nabo marcha a buen ritmo en la sección de "pamplinas". Lógico. "Se lee bien, es divertido, agradable". Además, un buen número de sketch pueden reproducirse, para escucharlos en vez de leerlos, gracias a los códigos QR que incluye la obra para escanearlos con el móvil. "Nos dimos cuenta que con el formato mp3 habría más problemas y por eso optamos por algo que entiende cualquiera, incluso una viejecita", aclara Ronquillo con indisimulable ironía, la misma que derrocha José Guerrero al desear que su Cádiz no visite esta temporada el recinto hostelero. El Yuyu tira de memoria al referirse a una entrevista a un entrenador que el periodista finaliza con un "que gane el mejor" y en la que el técnico responde con un "no lo quiera Dios". Eso sí, no aclara si piensa con ello en el encuentro del próximo sábado en Granada.

En realidad, hospedarse en La Venta del Nabo no es motivo de bochorno. Al contrario, evidencia que se han alcanzado cotas importantes antes de pegarse un batacazo. De hecho, por ejemplo, todos los grandes equipos de fútbol se han alojado en alguna ocasión en sus habitaciones, incluída la suite Mamaero Real, a la que se llega tras recorrer la conocida como Plaza del Mamaero. Ni que decir tiene, también el Cádiz y los hispalenses Sevilla y Betis. Difícil llegar a un acuerdo para saber cuál más de estos dos últimos.

Regentada por don Paco Nabo y doña Concha Gordo, ayudados por sus hijos Tomi y Pami, así como por sus sobrinos Cacho, Chichi, Déborah y Rosa, La Venta del Nabo ha albergado en estos últimos años a inquilinos tan prestigiosos como el mismísimo Real Madrid, capaz de conquistar cuatro Copas de Europa en cinco temporadas y de despedirse de la Copa del Rey en el Ramón de Carranza por alineación indebida de Cheryshev. La explicación del Florentino Pérez imitado por Bienvenido Sena sigue sin convencer a nadie por estos lares.

¿Un libro soez? En absoluto. "Soez es lo que hacen los políticos, o las pensiones que se cobran en España". Ahí queda eso. Además, el nabo es una hortaliza y todos sabemos que la Eurocopa de 2008 la ganamos liderados por "el sabio de Hortaliza".

Entre tontería y tontería, hueco para los agradecimientos a la Cadena Ser, a Radio Cádiz, a la editorial y al Restaurante El Faro, y uno muy especial a Alejandro Sanz por el prólogo de la obra. "Sabemos que es un seguidor de La Cámara de los Balones, igual que Pepe Reina", revela antes de añadir con cierta sorna también a Fernando Alonso, "uno de los más asiduos en La Venta del Nabo, un huésped VIP con plaza fija".