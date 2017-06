Hoy sí, amarillo, hoy te toca

El empatar, empatar y volver a empatar se va a acabar. Es la máxima del Cádiz para la transcendental cita de hoy en el Ramón de Carranza. Llega el Elche, con historia, nombre vinculado a gestas cadistas y con el agua al cuello, y el Cádiz debe empezar a ganar, ganar y volver a ganar. Un triunfo y ocho igualadas en las últimas nueve semanas es un disparate que, curiosamente, al Cádiz no le ha ido mal porque sigue en zona de play-off. Pero hoy toca celebrar una victoria y quién sabe si festejar la pelea en las eliminatorias por subir. Para ello, un ojo en Reus y otro en Huesca. Hoy, más que nunca, la Liga se juega en tres campos.

Huele a semana de algo grande. El cadismo no salió feliz del todo del Sánchez-Pizjuán por un empate sufrido, aunque en el rostro de los que viajaron a la vecina capital y los que se quedaron sin ir coincide la sensación de que el gran golpe debe producirse hoy para cerrar el primer círculo soñado sin necesidad de ir a Valladolid a jugarse más de lo que, ya de por sí, habrá en juego.

Las últimas horas en el cadismo han sido de alivio por la cautelar concedida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que por el momento deja sin efecto la quinta cartulina amarilla a Álvaro García, como consecuencia de la amonestación del Comité de Competición por mostrar una camiseta interior con una felicitación para su madre en el encuentro frente al Sevilla Atlético. El utrerano es mucho en este Cádiz y la historia suele ser caprichosa y no sería de extrañar que precisamente él tenga esta tarde-noche un papel decisivo en el duelo. La presencia de Álvaro García desatasca una duda en el extremo izquierdo. Y aunque dé la sensación de que estarán los del pasado sábado en Sevilla, no hay que descartar que Salvi o José Mari vean que sus 'sillas' se mueven para beneficio de otros compañeros. Han existido otros debates con la defensa: en el lateral izquierdo y en el centro. Brian fue de los más 'flojitos' frente al filial sevillista, que se percató que por el lado del ex del Granada se podía hacer mucho daño. Sin embargo, el hecho de que no esté citado Luis Ruiz da por hecho que Brian estará en el once si no se produce un cambio de sistema. En cuanto al centro de la zaga, el papel de Aridane y Sankaré genera más que dudas en las últimas semanas a pesar de que el equipo, salvo el pasado sábado, no está siendo especialmente vulnerable atrás. Servando repite en la convocatoria esperando una oportunidad que se le ha resistido en las tres últimas jornadas.

No convence tampoco el rendimiento de Ortuño si se toma como referencia las jornadas más recientes. No es una cuestión sólo de números a pesar de que lleva tres goles en los últimos 16 encuentros, ya que el rendimiento del ariete ha bajado quizás fruto del cansancio por la acumulación del minutos o porque todo el equipo en general no termina de recuperar su mejor versión. No obstante, el murciano parece intocable y lo normal y esperado es que hoy sea el referente ofensivo por delante de Aketxe.

El análisis sobre lo que puede ser el once alcanza también al doble pivote. ¿Volverá Abdullah? He aquí la cuestión. El de Comores ha decidido no acudir a la llamada de su selección para centrarse en lo mucho que se juega el Cádiz. Es por ello que cabe la posibilidad de que Álvaro Cervera haya llegado a plantearse la posibilidad de que salga de inicio, sacrificando para ello a José Mari o Garrido.

El entrenador, en la rueda de prensa posterior al choque contra el Sevilla Atlético, lanzó el deseo de ganar al Elche para que todo se vea más claro. La claridad a la que se refiere Cervera pasa por la suma de los tres puntos y que las mejores noticias lleguen desde Huesca o Reus. El equipo oscense recibe a un Numancia prácticamente salvado y el Valladolid visita al conjunto catalán, que es el tercer peor equipo en cuanto a puntuación cuando actúa delante de sus aficionados. Si el Huesca pierde, al Cádiz le basta un empate para garantizar de manera matemática su entrada a disputar la fase de ascenso a Primera División. Pero si el Huesca empata, los amarillos estarían obligados a ganar para sellar su pase. Si el Huesca no falla y se hace con los tres puntos, la clasificación cadista pasaría por ganar y mirar a Reus, donde el Valladolid tendría que perder. Si empata, todo se lo jugarán en la jornada final en Zorrilla amarillos y blanquivioletas.

Números al margen, las sensaciones pesan a esta altura de Liga tanto como las piernas; y las del Cádiz están marcadas por el optimismo de un vestuario que sabe que está en el esprint final para cerrar una fase regular tan inesperada como increíblemente brillante. Quedan dos encuentros, pero el Cádiz puede estar a uno de ser muy feliz si gana al Elche y se produce la mejor noticia en los otros dos campos en los que también 'juegan' los amarillos.

Todo ello sin olvidar que el Elche se presenta en Carranza con la tapadera del 'pozo' abierta y con una pierna en su interior. El conjunto ilicitano se juega la misma vida en la Tacita si quiere seguir en la categoría de plata. Ahora mismo es penúltimo, a tres puntos de la salvación y habiendo obtenido sólo dos triunfos en las últimas 14 jornadas. Una dinámica muy adversa que le ha llevado de soñar con el play-off, a estar metido en el fango hasta el mismo cuello. Es el punto dramático del partido de hoy porque en Carranza podrían mezclarse las lágrimas de alegría con las de la decepción.