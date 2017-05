"Hicimos cosas para ganar y para perder"

A tenor de la cara con la que compareció en rueda de prensa el entrenador del Cádiz, nadie diría que el equipo amarillo se encuentra en zona de play-off de ascenso a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato liguero. Álvaro Cervera no ocultó su disgusto por el 0-0 ante el Nástic en Carranza y, aunque no señaló de manera directa a nadie, sí aprovecho la ocasión para expresar todo aquello que no le agradó.

De entrada, el técnico del conjunto amarillo negó que se viera sorprendido por la línea de cinco defensores que dispuso el adversario. "Lo vienen haciendo casi siempre desde que Merino cogió el equipo. Sabíamos que era una posibilidad", indicó, precisando que las dificultades llegaron por otro motivo. "El problema lo tuvimos en los dos puntas de ellos, que cada vez que les llegaba el balón no era una acción limpia para nosotros. Y atacábamos como podíamos, y muy de cuando en cuando", lamentaba, resumiendo la contienda del siguiente modo: "Ellos fueron mejores durante un tiempo, luego pusimos a Garrido por medio y la cosa se niveló. En la segunda parte fuimos mejores pero al final pudimos perder". Llegados a este momento, el preparador cadista deslizó un primer toque de atención a sus pupilos. "En el fútbol hay que tener iniciativa pero también hay que pensar. Porque el punto no es lo que queríamos pero puede ser bueno", recordó.

En opinión de Cervera, las dos acciones determinantes del encuentro se produjeron al principio y en la recta final. "La jugada del primer minuto y el penalti han sido la clave para poder haber ganado el partido", afirmó, asegurando que "a estas alturas esas dos jugadas hay que aprovecharlas porque de lo contrario puedes no ganar". "El rival no ha tenido demasiadas ocasiones pero la más clara ha sido de ellos. El fútbol es un juego casi más de fallos que de aciertos", reflexionó.

En efecto, aunque la situación clasificatoria del Cádiz está muy lejos de ser mala, el entrenador tenía la sensación de que podían haber dado un importantísimo paso hacia la fase de ascenso. "La situación no es mala, claro, pero tenemos la sensación de que cuando fallemos se nos va a poner la cosa difícil. Teníamos la posibilidad de ampliar la ventaja", manifestaba con cierto sentimiento de frustración.

No obstante, el técnico dejó bien claro que errar un remate a puerta no es lo que más le molesta de su plantilla. "No somos el equipo más virtuoso de la Segunda División", apuntó antes de lanzar el dardo definitivo, en la dirección de lo que más le indignó ayer. "Hay que seguir haciendo lo mismo que siempre hacemos pero evitar esa situación final de desorden", dijo. Desorden. Una palabra que no aparece en el diccionario de Cervera. Comprensivo con el empuje que transmite la afición, "siempre magnífica", expresó su malestar con el exceso de ansiedad. "Con uno más nos han entrado ganas de ir a por el triunfo. Y hay que hacer cosas para ganar, pero el error es que también hemos hecho cosas para poder perder", lamentaba.