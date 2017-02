“Hicimos un buen partido en un campo difícil”

“Los dos partidos anteriores habían sido buenos pero faltaron los resultados y hoy nos vamos muy contentos”. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, expresó su satisfacción por la victoria (0-3) del conjunto amarillo frente al Numancia. “Empezamos con un golazo y poco después nos quedamos con un jugador más, sólo era cuestión de acertar”.Cervera reconoció que a su equipo le costó cerrar el partido. “Fallamos mucho y ellos estuvieron cerca de meterse en el partido, pero lo importante es que ganamos en un buen partido en un campo difícil”. No ocultó las carencias de su escuadra. “Cuando no tenemos el balón no somos buenos. Para tener el balón hay que tener un juego específico y jugadores para ello. Hay que dar varios pases para que Álvaro y Salvo cojan bien la posición, nos costó pero lo conseguimos y marcamos esos dos goles más”.El preparador cadista no mira más allá del objetivo prioritario. “Nos hacen falta 50 puntos para la salvación, queda menos la permanencia y cuando la amarremos caminaremos hacia lo que tenga que llegar”.