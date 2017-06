En la otra orilla, Servando. Si el lunes fue Germán el que tomó la palabra, ayer le tocó el turno a su hermano mayor, Servando, que encara una fase de ascenso tan ilusionante como emotiva por cruzarse con su hermano menor. Dos futbolistas y un destino, y una familia que no sabe por quién descantarse. Que gane el mejor aunque los dos sean unos isleños extraordinarios como profesionales y personas. Los Sánchez Barahona tienen motivos para sacar pecho y sentirse orgullosos de los suyos.

Servando pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, y resultó inevitable preguntarle por el lazo familiar con el Tenerife al estar jugando allí su hermano. "Hablo poco de fútbol con mi hermano porque preferimos hacerlo de otras cosas. Ante todo, somos profesionales. Solo quiero que gane el Cádiz, que pase la eliminatoria el Cádiz y el tema familiar queda totalmente al margen. No puede ser de otra manera", advertía el zaguero cadista.

El central isleño vive en una nube lo que le ha tocado a su equipo, lo que se ha ganado semana a semana sobre el césped. "Hemos terminado el campeonato y empieza un sueño. El play-off es otra historia pero es verdad que a principios de temporada nadie pensaba que fuéramos a llegar hasta aquí. Llegamos bien y con las ideas claras. En este punto el estado físico se sobrepone con corazón, con ganas, con actitud... El míster nos ha inculcado esta idea desde el primer día. La temporada ha sido de ensueño y vamos a afrontar el play-off de la forma que sabemos". Servando piensa que la experiencia es un grado, si bien otorga mucha importancia a no perder las señas de identidad. "La experiencia te puede ayudar, pero la idea es la misma. La virtud que tenemos es que sabemos lo que tenemos que hacer".

El central gaditano ensalza al preparador por su clarividencia, una forma de ser que ha calado en el vestuario. "Llevamos muchísimo tiempo sabiendo cómo encarar todos los partidos porque el míster no se anda con chiquitas y nos deja claro qué sabemos hacer y qué no debemos hacer. De eso se trata tener las ideas claras". Es por ello que los análisis se están multiplicando en los últimos días para no dejar nada fuera de lugar. "Tenemos por delante 180 minutos y los detalles son fundamentales. Sobre todo no cometer errores. Más que en aciertos, el éxito va a estar en no cometer errores". Y dentro de esa labor se antoja clave mantener la portería a cero en Carranza. "Hay que tener presente el valor que tienen los goles fuera de casa. La clasificación del Tenerife le hace partir con ventaja en caso de empate, pero queremos seguir siendo un equipo fuerte, defensivamente ordenado y a partir de ahí sacar nuestras virtudes para llevar el partido a nuestra parcela". Y huye de comparaciones respecto a la promoción de hace un año. "Hay más calidad en nuestros jugadores y en el de los rivales. Es un play-off más difícil".

Su estudio sobre el Tenerife -al que echa un ojo para saber cómo le va a su hermano- le llevó a decir lo siguiente: "Es un enemigo muy peligroso. Es verdad que tienen números parecidos a nosotros, pero el estilo es diferente. Será un partido muy competitivo en el que existirá un rigor táctico muy fuerte. Somos equipos bastantes igualados y será una eliminatoria muy bonita. En Carranza, en Liga, le salió bien, pero nosotros vamos a seguir siendo fuertes en lo que sabemos y en lo que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos que intentar hacer un buen partido en casa y luego ya se verá en la vuelta".

Servando ya se imagina el enorme ambiente que va a rodear al choque de mañana, sabiendo el calor de la afición cadista. Ese mensaje se lo va transmitiendo a los fichajes de esta campaña. "Los nuevos no tienen la ventaja que haber visto todo lo del play-off anterior. Lo importante es que el grupo está con muchísimas ganas y deseoso de que comience este primer partido", finalizaba el central cadista, quien, junto a su hermano Germán, es uno de los protagonistas de la eliminatoria.