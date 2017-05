Habla del 'caso Sinergy' defendiendo el derecho de los accionistas

El episodio más reciente de los peleas judiciales tuvo lugar la semana pasada con motivo de la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas del Cádiz, en la que apareció de forma inesperada -o no- el abogado Enrique Rodríguez Zarza, en calidad de representante del grupo italiano Sinergy, anterior propietario de la entidad.

Cabe recordar que la subasta de las acciones fue declarada nula hace casi un año -julio de 2016- y es otro caso que todavía se encuentra en manos de la Justicia. Al respecto, Quique Pina opinaba ayer que "es un conflicto en el que ellos (Sinergy) se han defendido y hay una sentencia que les ha dado la razón". "Está el asunto aún en manos de los juzgados y hay que esperar a lo que estime la justicia al final", añadiendo que "las partes están por la labor de llegar a un acuerdo". "La paz total también es lo ideal en este tema". Y a raíz de esto surge una cuestión: ¿Existirá ya un acuerdo entre ambas partes?

"No soy partidario de prohibir el acceso a una junta porque la gente debe exponer"

Precisamente de la junta general extraordinaria se ausentó Pina, que ayer lo justificó diciendo que "no tengo voto en Locos por el Balón, por lo que no era necesaria mi presencia".

Y defiende que los accionistas puedan hablar y acudir a las juntas, de ahí a que le parezca "correcto" lo que hizo Elena Medina, responsable de EME (editora de la revista ¡Ese Cádiz... oé!), que cedió la representación de sus acciones a Zarza. "No soy partidario de que le prohíban el acceso a los accionistas porque es la única forma de dialogar y de llegar a una paz. La gente debe exponer y que eso lleve al diálogo. No es bueno que los accionistas no se puedan manifestar. Soy muy respetuoso con todas las posturas que conducen a la paz, por eso me parece correcto lo que hizo Elena Medina".