El Granada, un rival peligroso en su feudo pese a que no se juega nada

El Granada recibe al Cádiz el sábado sin nada que jugarse después de haber fracasado en su intento de regresar a Primera División un año después de perder la categoría. Al equipo amarillo le favorece a priori visitar a un rival que el pasado domingo quedó apartado de la pelea por el play-off, aunque eso no significa que vaya a enfrentarse a un corderito. Si hay algo que ha quedado de manifiesto en las últimas jornadas es que los equipos que no se juegan nada son tan peligrosos como los que todavía luchan por cumplir un objetivo. El ejemplo más palpable es el del Sevilla Atlético, que pese a llevar descendido varias semanas fue capaz de tumbar (2-1) a un Numancia que perdió una oportunidad de oro de llegar al último capítulo en la zona de fase de ascenso. El propio Tenerife, ya sin opciones de entrar en la parte alta, empató en el Carranza en el tiempo de prolongación. El Lorca, ya en Segunda B, que hace bien poco se impuso también al Numancia, se lo puso muy difícil al Osasuna en El Sadar -triunfo de los navarros por la mínima con un gol en el minuto 70-.

En el Cádiz saben que en Los Cármenes se medirán a un Granada herido, que no ha sido capaz de cumplir la misión del ascenso pero que al menos querrá despedirse con un triunfo de una parroquia que no está nada satisfecha con la campaña de los suyos. Los de Álvaro de Cervera tendrán mostrar su mejor versión para intentar superar a un rival de un potencial enorme que no ha cubierto las expectativas.

Si la segunda vuelta conjunto amarillo -25 puntos- está marcada por la irregularidad, la del cuadro rojiblanco -24 puntos- recorre el mismo camino hasta el extremo de quedarse fuera de la sala noble. Si en algo ha fallado el Granada es en sus citas como visitante, ya que en su campo se ha mostrado como un rival potente que da pocas concesiones.

De los últimos diez envites en presencia de su afición, el cuadro granadinista consiguió la victoria en seis -frente al Zaragoza, Tenerife, Valladolid, Alcorcón, Numancia y Reus-, empató dos -frente al Osasuna y la Cultural Leonesa- y perdió otros dos -contra el Nástic de Tarragona y el Rayo Vallecano-. Es decir, 20 puntos de 30 en los Cármenes en la segunda mitad de la temporada. Su recorrido en casa es todo un aviso para un Cádiz que deberá andar muy despierto para desactivar las múltiples cualidades ofensivas de los anfitriones. El sábado se mide uno de los mejores locales de la segunda vuelta contra uno de los peores visitantes.

El papel de favorito lo ejerce en principio el Granada, pero el conjunto amarillo se agarra a la necesidad de ganar para tratar de dar el último golpe de timón que le guíe hasta el play-off. En el equipo rojiblanco no surtió efecto el relevo en el banquillo. No llegó la reacción con el aterrizaje de Miguel Ángel Portugal en lugar de José Luis Oltra.