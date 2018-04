Garrido, ambición desde las alturas

La plantilla del Cádiz va cambiando poco a poco el discurso existente hasta hace pocas semanas en cuanto a hablar de la permanencia. Ya no sólo se comenta claramente lo de ascender, sino que se hace remarcando la posibilidad de hacerlo directamente sin necesidad de pasar por el play-off. La ambición forma parte ya, de manera obligada, del ADN del vestuario. A falta de nueve jornadas no hay lugar a otro mensaje, tal y como demostró ayer uno de los fijos, Jon Ander Garrido.

El centrocampista fue el elegido para pasar por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde expuso impresiones y habló del objetivo. "Veníamos haciendo una temporada buena y la verdad es que tal y como están yendo las cosas, estamos peleando con los mejores por subir. Ahora mismo, en la jornada 33, estamos con posibilidades de subir directamente, algo que el año pasado era muy complicado, ya que estaban muy alejados del resto. Este año se ve más factible. Yo soy optimista, estoy mirando para ascender directo. Igual otro año estás peleando por no descender pero ahora hay que pelear por subir directamente este año", exteriorizaba con máxima ambición.

Cuando se aproxima el momento de la verdad, Garrido valora la capacidad del equipo desde todos los aspectos. "El tema físico creo que va bien. Lo lógico es que en la jornada 32 no estés como al principio, pero creo que llegamos bien con todos los efectivos y no se puede pedir más", agregando como mensaje más favorable que "anímicamente, estamos fenomenal".

El futbolista del Cádiz hizo referencia a lo sucedido frente a los 'gallitos' Huesca y Rayo Vallecano para sacar una lectura positiva. "Hemos salido de esos partidos complicados muy reforzados. La clave era no perder para que no te cogieran en puntos. Nos hubiera gustado ganar alguno, pero no pudo ser. Con los ánimos que tenemos, daremos guerra hasta el final". Y admitió que el factor sorpresa forma parte del pasado. "El año pasado estuvimos ahí; la gente sabe cómo jugamos y le cuesta ganarnos. Ahora parece que tenemos más experiencia que el año pasado".

La cuestión personal se escribe con mayúscula por el peso que tiene en el equipo. "En un jugador la confianza lo es todo y el míster me la está dando. Los compañeros confían en mí, estoy en un momento muy bueno de la vida y solo puedo decir que estoy en un momento bueno", aportando como clave "trabajar y tener la cabeza mentalizada en correr los 90 minutos". "Hay algunos partidos en los que corres más. Si eres fuerte mentalmente será más sencillo correr todo el partido y aguantar". La veteranía de ser uno de los antiguos del plantel también suma a su favor. "La experiencia es importante, y los más veteranos llevan tiempo dando pasos al frente. La experiencia es un grado igual que yo el año pasado era un inexperto en este tema y ahora se nota que he ido cogiendo experiencia".

A la espera del Almería, Garrido tiene dudas porque desconfía de la situación clasificatoria del conjunto de Lucas Alcaraz. "Personalmente me da más miedo un equipo que está en la situación del Almería que otro que esté en racha de victorias. Este rival tiene que ganar los tres puntos urgentemente porque ya sabemos el infierno que es bajar a Segunda B. Esta gente aprieta más que los equipos de arriba. El Almería irá a muerte y hay que jugar con eso, con la presión que puedan tener ellos y con el tiempo", añadiendo que no deben dudar sobre qué hacer en el campo. "Ha habido partidos en los que hemos apretado desde el principio y creo que es lo que tenemos que hacer. Ellos están obligados a marcar y el tiempo nos va a ir premiando, aunque hay que estar tranquilos y tener la cabeza fría". Entiende el jugador vasco que de Carranza no se deben escapar puntos. "Si te haces fuerte en casa y ganas los partidos, puntuando fuera puedes terminar peleando bien por arriba. Si pierdes en casa entonces estás obligado a ganar fuera. Vamos a intentar ganar en casa este partido porque es importantísimo".