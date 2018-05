Garrido y Salvi, al margen

El caso de vasco en principio es distinto. Tiene un traumatismo en un tobillo y un esguince en el ligamento lateral exterior, además de una inflamación en una rodilla. No está descartado para la cita del domingo por la tarde, pero tampoco parece fácil que pueda llegar a tiempo. Todo depende cómo evolucione en los próximos días aunque la lógica apunta que tendrá que descansar y pensar en el siguiente compromiso, que también será importante.

El sanluqueño, que sufrió una rotura de fibras en durante la primera parte del partido contra el Albacete disputado en el estadio Carlos Belmonte hace un par de semanas, da pasos en la dirección adecuada y ayer tocó balón, aunque no parece que pueda llegar a tiempo al choque contra la escuadra chicharrera y las miras están puestas en la visita al Granada en la última jornada de Liga.

El Cádiz empezó ayer a preparar en la Ciudad Deportiva de El Rosal el importante encuentro contra el Tenerife según el guión previsto, con toda la plantilla disponibles con las excepciones ya conocidas de Salvi y Jon Ander Garrido. El extremo y el centrocampista trabajaron al margen de sus compañeros al hallarse inmersos en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones y a priori parten con escasas posibilidades de contar con un hueco en el once inicial. Si no pueden jugar el domingo, tratarán de ponerse a punto para el duelo de programado para el próximo 2 de junio.

En el Tenerife asumen que es imposible llegar arriba

El centrocampista madrileño del Club Deportivo Tenerife, Luis Milla, reconoció ayer que la posibilidad de que el conjunto blanquiazul alcance los puestos de promoción de ascenso a Primera División es "muy pequeña" y depende de otros resultados, aunque garantizó que "vamos intentarlo". El ex del Fuenlabrada declaró que "las opciones actuales de llegar al play-off son muy difíciles, pero el próximo proyecto será muy ambicioso y vamos a luchar por los puestos de arriba". Indicó además que "no estamos más arriba, pero ante el Cádiz será un partidazo. Desde el encuentro ante el Almería que parecía que todo estaba muy difícil, y si te pones a pensar en los puntos que hemos perdido, quizá no hemos sido lo regulares que debíamos". Luis Milla dijo que su equipo afronta los últimos dos partidos con la motivación de acabar "lo más alto posible y demostrar que somo capaces de vencer a cualquier oponente". El mediocentro añadió que