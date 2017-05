Garantía de éxito

Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga, y eso es precisamente lo que podría sucederle al Cádiz este próximo fin de semana en su encuentro contra el Córdoba en el Ramón de Carranza. La sanción a José Mari por la tarjeta que vio el pasado viernes en La Romareda al cumplir el segundo ciclo de cinco amarillas abre en principio las puertas de la titularidad a Abdullah, un suplente de lujo en las últimas cuatro jornadas y que cuenta con todas las papeletas para acompañar en el centro del campo a Garrido. Pues bien, resulta que con el doble pivote formado por el comorense y el vasco el equipo amarillo ha ganado siempre. No está mal el dato.

En efecto, entre todas las combinaciones posibles con los cuatro mediocentros de que dispone Álvaro Cervera, la integrada por Abdullah y Garrido en el once inicial es la que presenta mejores números. Sólo tres veces han coincidido los dos solos para la función de contención en la zona ancha y en las tres la cosa no pudo ir mejor. En la 19ª jornada, en casa contra el Sevilla Atlético, los gaditanos firmaron una de sus victorias más claras, un 4-1. En la siguiente, en el Martínez Valero de Elche, cerraron la mejor racha de triunfos consecutivos, cuatro, aunque en este caso es justo destacar como matiz que Garrido, que había visto la cartulina en la primera mitad, dejó su lugar a Eddy tras el descanso, cuando Güiza puso rúbrica con un doblete al definitivo 2-3. Y en la 22ª, la que abría la segunda vuelta en Carranza contra el Almería, Aitor resolvió con un golazo en la recta final cuando los amarillos estaban en inferioridad numérica por expulsión de Sankaré.

Curiosamente, aunque tanto el internacional comorense como el bilbaíno son pilares fundamentales para Cervera, como confirma el número de choques en los que han intervenido, juntos están lejos de ser el doble pivote más utilizado. De hecho, sólo superan a la combinación integrada por José Mari y Eddy Silvestre, usada por el entrenador únicamente en el empate con el UCAM en Murcia, y a la de Garrido con el azerbaiyano, alineada en la derrota en la Tacita con el Oviedo y en las tablas en Palma.

El mismo número de presencias en el once, tres, firman Garrido sin ninguno de los tres restantes en las primeras jornadas de Liga, las igualadas en Almería y ante Mallorca en casa, y el revés en Miranda de Ebro; Abdullah junto a Eddy, en el triunfo sobre el Numancia por la mínima con un tanto de Garrido, que sustituyó en el descanso al azerbaiyano, y en las derrotas en Vallecas y con el Valladolid, y, por último, Garrido, Abdullah y Eddy, en los éxitos contra el Getafe y en Córdoba y en el 1-0 de Reus.

El que a priori parecía el trivote anhelado por Cervera y compuesto por Garrido, Abdullah y José Mari finalmente ha coincidido en el once sólo cuatro veces, en la derrota en Tarragona, la victoria sobre el Zaragoza y en Girona, y el empate en Huesca.

Finalmente, las dos combinaciones que en más oportunidades se han repetido. La formada por Garrido y José Mari ha saltado al campo desde el inicio en siete encuentros, con un balance de dos éxitos, ambos ante el Alcorcón; cuatro igualadas, dos de ellas con el Levante, con el Nástic y con el Zaragoza, y una derrota, con el Tenerife.

Por su parte, el doble pivote más repetido es el que integran Abdullah y José Mari, 12 veces, con un saldo de cinco triunfos obtenidos frente a Lugo, Huesca, Mirandés, Numancia en Soria y Rayo; cinco empates, con Girona, Tenerife, UCAM en Carranza, Reus y Lugo, y dos derrotas, con Getafe y Oviedo en el Carlos Tartiere.