"Ganar sería un gran paso"

El Cádiz jugó el pasado domingo contra el Nástic de Tarragona y hoy, cinco días después, vuelve a competir. Es el destino del calendario. Ha sido una semana "corta de trabajo, toca jugar en viernes, viene así y a veces es bueno jugar cuanto antes", señaló ayer el entrenador, Álvaro Cervera, en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal a modo de previa de la visita del Cádiz a La Romareda.

El técnico no dio pistas sobre el once que hoy desplegará en Zaragoza aunque no escondió que tiene alguna duda, como en el lateral derecho. "Carpio semana no entrenó la semana pasa aunque esta sí, tenemos que decidir si damos continuidad de Iván", explicó el míster.

Las dudas de Cervera no atañen sólo a la alineación en un terreno amplio frente un Real Zaragoza, sino cómo hincar el diente a un rival de marcado acento ofensivo. Del cuadro maño dijo que "suele emplear un 4-3-3, tiene buen manejo de balón por dentro y la cuestión es es cómo poder atacarles cuando consigamos robarle el balón".

A estas alturas de la temporada, todos los partidos llevan la etiqueta de relevante y el preparador cadista es consciente de ello. De hecho, admitió que lograr una victoria esta noche sería casi definitivo para acceder al play-off. "Supondría dar un paso muy importante", aseguró. Aunque en la ciudad aragonesa dan muchas trascendencia al duelo, Cervera considera que el cuadro maño, con 46 puntos, "está en una situación desahogada en la clasificación, le quedan tres o cuatro puntos" para salvarse.

El técnico señaló del conjunto norteño que "es un buen equipo con muy buenos jugadores, aunque la temporada les haya ha salido de esa manera", en alusión a sus problemas clasificatorios.

Destacó al delantero Ángel, "un jugador rápido, que tiene gol y que intenté fichar cuando entrenaba al Tenerife. Es un jugador top en Segunda División A". Añadió además que la baja de Cani puede ser una ventaja para el Cádiz.

A juicio de Cervera, el Zaragoza se quedó sin opciones de poder luchar poa la fase de ascenso tras las recientes derrotas ante Getafe y Reus, y al que ve en línea ascendente es al Valladolid, al que los amarillos deben visitar en la última jornada. "El Valladolid juega bien, tiene un buen equipo y ahora sería el peor escenario llegar a la última jornada y jugárnosla allí".

El entrenador recordó que el Cádiz "tiene un esquema de juego muy definido". Reconoció que "nos gustaría variar alguna vez" esa forma de jugar, "pero no rendimos igual cuando lo hacemos. Es un estilo que tiene sus dificultades cuando te vienen a esperar, no tenemos un segundo un segundo estilo que pueda ser igual de factible que el otro".

El ambiente en La Romareda puede volverse en contra del equipo local si las cosas no le van al Zaragoza, aunque Cervera no se detiene en ese aspecto. "Hay gente que está pendiente de eso, pero yo he ido a campos con ambiente enrarecido y he perdido".

El penalti fallado por Ortuño en el encuentro contra el Nástic propició ayer la pregunta al míster de si hay algún jugador encargado de lanzas los máximos castigos. Cervera reconoció que "no me meto, no decido quién los tira, cualquier jugador de la plantilla lo puede tirar".

El míster dijo que "da la sensación de que somos más fuertes a domicilio" en las últimas semanas, "aunque en casa pudimos ganar al Levante y al Nástic. Lo que sí dejó claro es que a todos los equipos "nos está costando vencer al final de la temporada".

Cervera resaltó del Cádiz que "es un equipo implicado, que tiene las ideas claras y sabe lo que tiene que hacer. Juega de memoria y cuando hay cambios el que entra sabe lo que tiene que hacer. Hemos recuperado algo de ritmo y cuando coges la buena línea hace sólo falta ganar".