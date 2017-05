Ganar es la cuestión

El técnico visitante señala la prioridad de ser fiable en defensa

El Córdoba pisa el césped del estadio Ramón de Carranza apoyado por el aliento de cerca de un millar de aficionados verdiblancos. El conjunto de Luis Carrión no puede contar con los lesionados Héctor Rodas y Domingo Cisma, y el ex cadista Carlos Caballero tampoco está disponible por razones personales. En principio no se prevén muchos cambios en el once, en el que podría entrar Juli por Pedro Ríos, aunque el ex xerecista tiene opciones de continuar como titular. Una de las incógnitas es si el técnico apuesta por Rodri o por el italiano Federico Piovaccari tras marcar el tanto que dio el triunfo ante el Reus. Carrión dijo ayer que "hay que buscar soluciones para ganar y no pensar en el empate porque casi nunca es bueno". El entrenador indicó que lo primero es "ser fiables en defensa y cuando se pueda hacer daño en ataque". Añadió que "si ganamos en Cádiz sería perfecto, cuanto antes ganemos mejor veremos la clasificación. Los tres puntos nos harían sacar la cabeza porque hay duelos directos por abajo y todos los equipos se juegan algo". El técnico que "no será fácil porque si el Cádiz está arriba será por algo aunque ahora le cuesta sacar puntos". Del Cádiz dijo que "tiene gente rápida y decisiva arriba que interpreta perfectamente a lo que juega con mucho talento, es un equipo solidario y fuerte atrás".