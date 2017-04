Ganar, un asunto de Estado

Ganar se convierte en una cuestión de Estado para un Cádiz que debe más zancadas más largas para acercarse al objetivo de la fase de ascenso. El equipo amarillo ha empatado los últimos tres partidos y no puede retrasar una semana más su cita con la victoria. El entrenador, Álvaro Cervera, es consciente de ello y por eso no duda en colgar el cartel de relevante el compromiso frente al Levante. "Es un partido muy importante porque si conseguimos el triunfo haremos buenos los empates de las últimas semanas". Cervera recalcó que el encuentro contra el líder de Segunda División A "es clave para nosotros". El técnico dispone de todos los jugadores, incluidos Garrido y Álvaro García pese a que explicó que arrastran algunas molestias físicas. "Son futbolistas que si están bien suelen jugar siempre".

El fuerte viento se ha convertido en un serio obstáculo que ha dificultado el trabajo semanal del plantel. "No hemos podido entrenar bien a causa del fuerte viento, hemos tenido que hacer otras cosas", comentó el técnico. Tampoco ha trabajado el equipo en el estadio Ramón de Carranza, donde el viento se nota de distinta manera. "Nadie me avisó de esa circunstancia. Confesó el responsable del banquillo.

Sobre el duro adversario al que hoy se enfrenta el Cádiz, el preparador señaló que "no sé si ha bajado ha bajado el pistón o no, lo que sí sé es que tiene gran plantilla y es un rival muy peligroso".

El Levante tiene más que cocinado el ascenso pero el míster no se fía. "Por mucho que bajen el pistón va a seguir ganando partidos". Sobre el césped del estadio Ramón de Carranza "ellos querrán tener la posesión del balón y crearnos problemas. Si especulas mucho te pueden meter cuatro o cinco goles y si no puedes competir y tener posibilidades ganarles como hizo el Getafe".

La duda sobre el sistema del conjunto valenciano, con bajas en el centro del campo, es "que quiten un medio y pongan un delantero más. Debemos estar preparado para ello", indicó Cervera antes de admitir que el reto del Cádiz es "intentar seguir en el nivel demostrado durante la temporada", aunque no ocultó que debemos ser más incisivos arriba. En lo demás hemos sido un equipo similar toda la campaña".

El equipo amarillo se ha visto por debajo en el marcador en los últimos partidos, pero para el preparador cadista eso no es lo más relevante. "Lo mejor sería marcar primero, pero lo malo no es eso sino la forma en que se adelantan los rivales y eso enfada: un fuera de banda, un córner, un penalti que después quitan la tarjeta porque no lo es... y eso te obliga a luchar contra corriente". Dijo que no pensaba hablar de los penaltis, pero al final Cervera entró en materia de manera breve para recordar que "nos han pitado sólo uno a favor en toda la Liga. No hay que hablar de esto pero esa la realidad, jugamos contra equipos a los que le han pitado muchos más a favor que a nosotros. Y además llevamos seis o siete en contra".

El entrenador está centrado en el choque contra el Levante y no mira más allá en el calendario "porque las cuentas que puedas hacer nunca salen. Lo que sí es cierto es que si ganamos el encuentro veremos las cosas más claras. Habrá resultados de otros partidos que nos beneficien pero primero está el nuestro".

Preguntado por la ausencia de Brian en los tres últimos choques, Cervera argumentó que "yo pensaba que para él era una rutina jugar siempre, con el puesto seguro y hubo jugadas que no me gustaron, él hacía otra cosa. Luis Ruiz ha entrenado bien y era le momento de meter más intensidad".