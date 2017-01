'Gallito' con dificultades

El rival del Cádiz esta tarde es un equipo que en apenas dos años ha pasado de militar en la máxima categoría a estar peleando por no caer el pozo de la Segunda B. A pesar de la condición de candidato al ascenso que le corresponde por su historia reciente, en la anterior temporada evitó el batacazo en la última jornada y en el presente curso ocupa plaza de descenso después de encadenar tres derrotas consecutivas. Curiosamente, su entrenador, Fernando Soriano, es el único de los ocho conjuntos peor clasificados de LaLiga 1|2|3 que se mantiene en el cargo.

La UD Almería es un club de historia reciente, no en vano su fundación oficial data del 28 de junio de 2001, cuando aprobaba en junta general de accionistas el cambio de denominación asentado sobre la sociedad anónima anterior del Almería CF, creado a finales de la década de los 80. Los éxitos deportivos llegaron pronto porque esa misma campaña los rojiblancos lograban el ascenso a Segunda, consolidando su proyecto en el fútbol profesional durante los siguientes años. En verano de 2003 la entidad pasaba a estar presidida por Guillermo Blanes, que adquiría el paquete mayoritario de acciones y relevaba a Manuel García. El 19 de mayo de 2007, la escuadra entonces dirigida por Unai Emery hacía realidad el sueño de toda una ciudad, de una afición falta de alegrías, al conseguir con un 3-1 a la Ponferradina en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el ascenso a Primera, 28 años después del logrado por la desaparecida AD Almería.

Tras debutar en la Liga de las Estrellas con un espectacular 0-3 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, el Almería comenzaba a escribir las páginas más gloriosas de su historia. Alejado de los puestos peligrosos durante las siguientes tres campañas, el club marcaba además otro hito al alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa del Rey, aunque en la 2010/2011 la realidad de la casa del pobre se imponía con el regreso a Segunda. No obstante, sólo dos años después, el 22 de junio de 2013, una espectacular competición liguera devolvía al equipo a Primera tras un play-off en el que superó primero a Las Palmas y posteriormente al Girona. Un año más tarde de aquello, Almería continuaba de fiesta porque de la mano de un técnico joven y de la casa, Francisco, conseguía la permanencia.

Sin embargo, al término de la campaña 2014-2015 los rojiblancos no podían dar continuidad a su andadura en la máxima categoría del fútbol español y en la última jornada descendían a la Liga Adelante. La derrota cosechada por 2-3 frente al Valencia les llevaba a Segunda. El Almería intentó el retorno el pasado curso, pero las cosas no se desarrollaron como hubiese sido deseable y el equipo terminó luchando por salvarse, meta que obtuvo en la última jornada. El camino se antoja similar al del presente ejercicio, en el que el objetivo vuelve a ser no bajar.