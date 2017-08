GRANADAEL PELOTÓN DE LOS FAVORITOSREAL OVIEDOSPORTING DE GIJÓNOSASUNAREAL ZARAGOZA

La nueva temporada en LaLiga 1|2|3 arranca este fin de semana y lo hace un año más con una superpoblación de 22 equipos en una categoría que si por algo destacó la pasada campaña fue por la igualdad, la que se prevé que se mantenga en un extenuante campeonato de 42 jornadas que se prolonga hasta el mes de junio. Todos parten de cero aunque ya se sabe de antemano que hay dos conjuntos que no pueden subir a Primera División, el Sevilla Atlético y el Barcelona B, atados por su condición de filiales de equipos que ya pertenecen a la élite del fútbol español.

Entre la veintena de clubes que sueñan con dar el salto a Primera hay un grupo de nueve que aparecen como favoritos al ascenso por distintos motivos: Sporting de Gijón, Granada, Osasuna, Tenerife, Real Zaragoza, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Real Oviedo y Cádiz. Históricos del fútbol español que buscan recuperar un lugar entre los mejores. En el caso de gijoneses, nazarís y navarros, son recién descendidos que quieren regresar de inmediato al primer escalón y cuentan con la ventaja de disponer de elevados presupuestos que le permiten confeccionar plantillas competitivas para estar arriba, aunque deben adaptarse a una categoría inferior, una tarea que no suele ser fácil para el que viene de jugar en Primera.

El GRANADA, bajo la batuta de José Luis Oltra, adquiere sobre el papel el rol de gran favorito gracias a un potente plantel renovado en profundidad con la incorporación de 18 caras nuevas. Sobresalen el portero Javi Varas (ex de Las Palmas), el defensa central Germán (procede del Tenerife), los medios Alberto Martín (Leganés), Espìnosa (Levante), Montoro (Las Palmas), Puertas (Almería) y los delanteros Joselu -máximo goleador de Segunda A la pasada temporada con el Lugo- y Machis (Leganés).

El SPORTING DE GIJÓN se apoya en el técnico Herrera para tratar de volver al lugar de donde viene. Los asturianos mantienen buena parte del bloque de la última campaña que han apuntalado con siete incorporaciones, como las de Álex Bergantiños (Deportivo de La Coruña), Rubén García (Levante) y Scepovic (Getafe).

OSASUNA apuesta en el banquillo por Diego Martínez tras su buen curso al frente del filial sevillista. Con una decena de fichajes y una base del ejercicio anterior, el cuadro pamplonés presenta sus credenciales con un potente plantel en el que destaca una nueva delantera formada por Quique (16 goles el pasado curso con el Almería), David Rodríguez (13 tantos con el Alcorcón) y Xisco, además de una defensa reforzada con el ex cadista Aridane y una medular fortalecida con el poderío físico del ex oviedista Lucas Torró.

El TENERIFE, cuarto clasificado en la Liga y finalista de la fase de ascenso en el último ejercicio, afronta el desafío de dar el paso que le faltó en su anterior intento. Mantiene el bloque aunque se han marchado jugadores que desempeñaron un papel relevante como Germán, Gaby Shibasaki, Aarón Ñíguez, Amath y Choco Lozano. Entre los nueve fichajes destaca el del ex cadista Juan Villar y el cuadro chicharrero peina el marcado en busca de un goleador que marque diferencias, una misión nada sencilla.

El REAL VALLADOLID se quedó a las puertas del play-off y comparece un año más en Segunda División A con el cometido de meterse en la puja entre los mejores guiado por Luis César Sampedro y media plantilla nueva (Pablo Hervías, Deivid, Borja Fernández, Cotán, Óscar Plano...) a la espera de un delantero que podría ser Alfredo Ortuño. Entre los que continúan está el joven extremo José Arnáiz, máximo goleador de los pucelanos la pasada termporada con una docena de dianas. El peso de la historia obligan a los blanquivioletas a aspirar a lo máximo.

El REAL OVIEDO acumula dos tentativas fallidas consecutivas de meterse en el play-off desde su retorno a la categoría de plata y encara la temporada 2017/18 con el objetivo de conseguir llegar a lo más alto, en esta ocasión de la mano de Juan Antonio Anquela, el entrenador que llevó al Huesca -participante en la última fase de ascenso y equipo revelación- a la cota más elevada de su historia. Los carbayones se rearman con una decena de fichajes, con las llamativas novedades de Aarón, Folch y Mariga en el centro del campo -la línea más retocada- y la continuidad de Toché y Linares como principales referencias en la zona de ataque.

El REAL ZARAGOZA vive en Segunda A una situación parecida a la que sufría el Cádiz en Segunda B. El club aragonés, con una dilatada historia jalonada con títulos nacionales e internacionales, comienza su quinta temporada seguida en la división de plata con la inexcusable obligación de regresar a la élite, su lugar natural. El conjunto maño pelea por recuperar su sitio en el fútbol español con la presión añadida de la urgencia, un elemento que ha tenido efectos perjudiciales en las andaduras más recientes, como la del curso anterior, en el que llegó a tener hasta tres entrenadores. Natxo González se hace cargo del equipo tras su buen papel en el Reus y dispone de una plantilla que presenta una docena de caras nuevas, como la Febas (una de las promesa de la cantera del Real Madrid), Gaizka Toquero y Borja Iglesias, máximo goleador de Segunda B con 34 tantos.

El RAYO VALLECANO es de los equipos que menos se han movido hasta la fecha en el mercado veraniego y sólo lleva seis fichajes, entre ellos los argentinos Chori Domínguez y Trejo, que aumentan aún más la calidad de una plantilla que mezcla veteranía y juventud y que está llamada en principio a pugnar por las posiciones de privilegio después de una discreta temporada. Miguel Ángel Sánchez, Míchel, continúa al frente del banquillo y Roberto Trashorras permanece a sus 36 años como el cerebro en el centro del campo.

El CÁDIZ se gana un hueco entre los aspirantes gracias a la excelente pasada temporada en la que se convirtió en equipo revelación recién ascendido a la categoría de plata. El conjunto amarillo está considerado como uno de los favoritos para estar arriba aunque el discurso del club se apoya en la prudencia dado el equilibrio imperante en LaLiga 1|2|3. La prioridad es conseguir la permanencia y una vez amarrados los 50 puntos de rigor -los que se consideran suficientes para la salvación- pensar en volar lo más alto posible.

El Cádiz deberá competir con equipos que exigirán el máximo rendimiento en cada partido. No sólo contra los catalogados como favoritos. Todos deben ganarse el papel de favoritos y los que no parten con esa teórico condición querrán exponer argumentos para soñar con el premio del ascenso. Lugo y Huesca firmaron la mejor la campaña de su historia que tratarán de repetir. El Córdoba, el único equipo que ha ganado todos los partidos en la pretemporada, ha diseñado una plantilla que ilusiona a su parroquia, con dinamita en punta con Sergi Guardiola y el ex cadista Jona.

Almería, Nástic de Tarragona y Alcorcón no quieren pasar por los apuros del año pasado y el conjunto madrileño ha fabricado una plantilla casi nueva que si da resultados puede ser una de las sorpresas de la temporada. El Numancia aspira a dibujar un itinerario placentero como el del último ejercicio sin renunciar a nada, y el Reus firmaría el mismo trayecto recorrido en su estreno en Segunda A.

El Albacete quiere hacerse notar en su vuelta a la estructura de la Liga de Fútbol Profesional. Valga como ejemplo los fichajes de Jon Erice y Susaeta. La Cultural Leonesa pretende agarrarse a la categoría que recupera cuatro décadas más tarde y el debutante Lorca FC se presenta con la ilusión de esquivar los cuatro puestos de abajo y mirar arriba si es posible. Los filiales siempre son una incógnita, capaces de presentar arriba en la cima o de hundirse el sótano. El Barcelona B posee jugadores de calidad (Aleñá, Cardona, Alfaro...) a los que se une Choco Lozano, artillero que procede del Tenerife. El Sevilla Atlético trata de rehacerse de la fuga de jóvenes valores aunque otros permanecen como Borja Lasso, Marc Gual...