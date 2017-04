La gran incógnita

álvaro Cervera abrió de par en par la puerta de las rotaciones en el encuentro contra el UCAM Murcia y la incógnita que emerge es si en el siguiente compromiso, contra el Lugo, seguirá realizando movimientos en la alineación para dar un respiro a jugadores que acumulan más minutos o si los cambios que aplicó el pasado fin de semana sólo obedecieron a una medida puntual y vuelve al punto en el que estaba antes del desplazamiento a territorio murciano.

Unas de las dudas que está encima de la mesa es quién será el inquilino del lateral izquierdo el próximo sábado. Quizás todavía ni siquiera esté decidido.

Hasta ahora no había variaciones en ese lado de la zaga salvo en casos de lesiones. Brian Oliván ha sido titular durante la temporada siempre que ha estado disponible. Su presencia en el equipo parecía peligrar por acumular cuatro cartulinas amarillas desde hace cuatro meses -se halla a una sola de la pertinente sanción federativa- hasta que el preparador cadista decidió cambiar de rumbo al apostar en la Condomina por Luis Ruiz por decisión técnica. Fue la primera vez que el jugador formado en la cantera del Barcelona se quedaba sin participar por motivos futbolísticos. ¿Dejó el entrenador fuera de la convocatoria al catalán para darle descanso o fue un tirón de orejas tras el gol marcado la semana anterior por el Tenerife, originado en una jugada por la banda izquierda del Cádiz que pilló al lateral fuera de sitio y obligó a Khalifa Sankaré a llegar hasta el costado aunque superado por el extremo del conjunto chicharrero?

La cuestión es que el míster afronta esta semana la papelera de escoger entre uno y otro para encarar el importante compromiso contra el cuadro gallego. Él es quien valora cuál de los está en mejor momento o es el más indicado para ese encuentro. ¿Devolverá la titularidad al ex del Granada B o dará continuidad al onubense? El misterio no se resolverá hasta que Cervera confeccione mañana viernes la lista y no es descabellado que la interrogante se extienda hasta el mismo día del partido si cita a los dos futbolistas.

Antes del reciente envite ante el UCAM Murcia, Brian había formado parte de los sucesivos onces en la 16 jornadas anteriores. Una lesión le apartó de la actividad entre la 12ª y la 15ª jornada cuando antes, entre la segunda y la undécima, estuvo de inicio sobre el césped. Su elevado rendimiento en su primera temporada de continuidad en la categoría de plata -con 20 años llegó a debutar en Segunda A aunque sólo jugó dos partidos en las filas del Real Valladolid en el curso 2014/15- ha revalorizado a un jugador que Quique Pina y Juan Carlos Cordero lo ficharon para el filial del Granada en la campaña 2015/16 al detectar su prometedora proyección. Cuando los actuales responsables deportivos del Cádiz aterrizaron en el club gaditano el pasado verano lograron la cesión de un futbolista que Cordero no ha ocultado que le gustaría que continuase el próximo año con la vestimenta amarilla y azul. En el Granada no lo pierden de vista y no es descartable que pretenda querer quedarse con él la campaña venidera.

Luis Ruiz ha cogido un ritmo óptimo en los entrenamientos en las últimas semanas después de dejar atrás la lesión que le había impedido pelear por el puesto. En el arranque del campeonato también llegó a estar fuera de combate por problemas físicos. Pero ahora está a tope y el pasado sábado fue el elegido por el técnico para empezar el partido. No cometió errores, cumplió su cometido y está por ver si se mantiene en el once. El onubense ha estado presente en siete encuentros de Liga: los de las dos primeras jornadas, luego enlazó cuatro -entre la 12 y la 15ª- y regresó al equipo en la 32ª. Con el él sobre el césped el Cádiz no pierde. El equipo amarillo empató ante Almería, Mallorca, Levante y UCAM -segunda vuelta- y se impuso a Lugo, Huesca y Alcorcón. El ex del Leganés atesora además la experiencia de su participación en el histórico ascenso a Primera División del conjunto madrileño.

La diferencia de minutos disputados en el campeonato entre uno y otro es abismal. Mientras Brian sobrepasa los 2.300, Luis Ruiz almacena poco más de 500, es decir, cerca de cinco veces menos. Si Álvaro Cervera busca la frescura de un jugador con menos kilómetros recorridos, quizás se decante por el andaluz. Si lo que persigue es una apuesta con marcado acento ofensivo, puede que se incline por la elección del barcelonés. Lo mas positivo para el entrenador es poder contar con los dos y tener la posibilidad elegir entre dos jugadores de garantías para el carril izquierdo de la defensa.

Luis Ruiz conduce el balón durante un partido del Cádiz

Brian avanza con el esférico controlado en un encuentro de Liga