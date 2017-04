Vuelve la hora de Álvaro García, uno de los jugadores fuertes del Cádiz; un puñal por banda que el equipo añora cuando no está y presume de él si forma parte del once. Un futbolista llamado a lo máximo que lleva algún tiempo golpeando la puerta de la elite. Álvaro García regresa porque está recuperado. El extremo ha dejado atrás las dolencias que le afectaban a un tobillo y que provocaron su ausencia en Huesca. Vuelve para quedarse y para ser el jugador determinante que adora su entrenador. Álvaro García galopa de nuevo.

El entrenamiento de ayer en las instalaciones de El Rosal era muy esperado; tanto como ver a Álvaro García ejercitándose como uno más. El utrerano está recuperado, se ha oxigenado parando el pasado fin de semana y Cervera podrá alinearle para un encuentro de máxima exigencia como el del próximo sábado. La forma tradicional de jugar del equipo amarillo tiene mucho sentido si el utrerano es uno de los once elegidos. Velocidad, verticalidad, pases de gol y oficio son argumentos que aparecen en la carta de presentación de Álvaro García. Y todas esas características pueden resultar determinantes contra un adversario de la talla del Levante.

Cervera le quiere y Álvaro se deja querer. Posiblemente el futbolista que más mima el vestuario porque es diferente dentro y fuera del terreno de juego. Posiblemente un profesional que la próxima temporada el cadismo pueda ver en un peldaño superior.

Quedan tres entrenamientos hasta el partido del próximo sábado, pero no cabe duda que es un gran síntoma que el extremo más valorado del plantel realizara ayer la sesión al completo y sin dar muestras de debilidad de un tobillo que la semana pasada le generó un quebradero de cabeza. Su vuelta es plasmar sobre el campo el dibujo que más gusta al técnico; ese doble pivote secundado por delante por un mediapunta con oficio y por dos bandas con participación, sacrificio ofensivo y defensivo, llegada y gol. Con Álvaro no es necesario variar el planteamiento como sucedió en Huesca, si bien con Cervera todo es posible.

El preparador cadista se encuentra de enhorabuena esta semana porque por el momento puede disponer de todos sus pupilos, lo que no estaba siendo habitual en las últimas jornadas. Al regreso de Álvaro García hay que unir el de Aridane, que tampoco pisó El Alcoraz al tener que cumplir sanción federativa por su expulsión ante el Lugo. Sin sancionados ni lesionados, el grupo está al completo y apretando los dientes para estar entre los 18 de la lista y los once de la alineación.

En la sesión de ayer fue muy llamativa la presencia de Manu Vallejo, extremo chiclanero del Cádiz B que sigue destacando como uno de los jugadores más determinantes del filial amarillo. No es habitual esta campaña que los canteranos trabajen con la plantilla profesional.

Precisamente el once es un debate que se abre esta semana por lo que pueda suceder en determinadas posiciones. Partiendo de la base de que Alberto Cifuentes es indiscutible en la portería, a partir de ahí se debe que valorar algunas posibilidades. Carpio parece fijo en el lateral derecho, aunque está por ver qué sucederá en el izquierdo después de que Luis Ruiz haya sido titular las tres últimas jornadas (UCAM de Murcia, Lugo y Huesca) en detrimento de un Brian Oliván que incluso en este tiempo ha desaparecido de las convocatorias. Si la decisión de Cervera ha estado basada en dar descanso al ex del Granada, la cuestión es si ese 'periodo vacacional' persiste o vuelve a contar con el que ha sido su lateral zurdo titular.

Continuando con la defensa, en el centro están todos disponibles pero es la vez que no resulta tan claro que Aridane y Sankaré sean los elegidos. El africano no está fino y el trabajo más que correcto de Servando en El Alcoraz supone una nueva oportunidad para que el isleño se mantenga en el once. Servando y Migue González están contando con escasas ocasiones de disputar minutos, por lo que las oportunidades escasas como las de las últimas semanas tienen un gran valor para ambos, sobre todo Servando porque parece que tiene el número '3' como central preferido.

El doble pivote -siempre que Cervera no abogue por un trivote- tiene tres futbolistas mejor posicionados para dos puestos. De la terna compuesta por Garrido, José Mari y Abdullah debería salir la pareja elegida y lo cierto es que los tres, cada uno con sus características, tienen las mismas opciones. La decisión del entrenador tendrá en cuenta el estado de todos ellos y las características del Levante, el rival de la próxima jornada.

En lo que se refiere a las bandas, Álvaro García debe estar en la izquierda siempre que su evolución en la presente semana así lo indique. En la derecha Salvi y Nico Hidalgo son los principales candidatos, bien no hay que olvidar que Aitor García también puede actuar en esa demarcación.

En ataque es seguro que Alfredo Ortuño será el '9' de los amarillos, tal y como ha sucedido en 33 de las 34 jornadas de Liga (sólo se perdió por sanción el Lugo, 0 - Cádiz, 1). Pero queda por resolver la incógnita de la mediapunta. Aketxe lleva jugando de forma consecutiva en las cuatro últimas jornadas -tres de ellas como titular-, por lo que hay que pensar que cuenta con más opciones que otros competidores por esa posición.

La última palabra de la alineación corresponde a Cervera, técnico que no suele dejar indiferente a nadie cuando se trata de dar la sorpresa.