Firmar uno o dos pivotes dependerá del rendimiento de Abdullah

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Cádiz, se ha referido hoy al estado del mercado de fichajes para el equipo, que se centra especialmente en la búsqueda de un centrocampista que podrían ser dos dependiendo del rendimiento de Abdullah. Precisamente se refirió al futbolista comorense en los siguientes términos: "Tiene que dar un paso al frente ya, no se puede esperar. De hecho, de él dependerá que tenga que traer un medio o dos. Tiene que forzar la máquina, así nos quedaremos tranquilos". Cordero no dudaba en ensalzar al jugador aunque dándole al mismo tiempo un tirón de orejas. "Tiene una calidad altísima, pero tiene que ser más constante y estar cuando el equipo le necesita. Tiene cualidades para ser un jugador muy bueno, pero tiene que dar un paso al frente".Con la baja hasta final de temporada de José Mari y al jugar Álvaro Cervera con un trivote, el papel de Abdullah debe ser muy importante porque, junto a Garrido y Álex, es una de las piezas para el dibujo del preparador. No hay más centrocampistas y Cordero entiende que el comorense tiene que aportar más en favor del equipo.