Fin a ocho jornadas en la segunda plaza de una clasificación que se aprieta

El Cádiz no aprovechó los sucesivos tropiezos de sus rivales directos y además la derrota cosechada en Los Pajaritos en la tarde de ayer le costó la pérdida de una segunda posición en la que residió durante ocho jornadas consecutivas. El Cádiz pierde la plaza de ascenso directo y ahora es tercero con 47 puntos, los mismos que acredita el nuevo inquilino de ese segundo peldaño, el Rayo Vallecano, el equipo que sacó mayor tajada de la 27ª jornada de LaLiga 1|2|3 gracias a su victoria en León.

El problema para el conjunto amarillo no es tanto perdr la segunda posición sino sufrir el acercamiento de sus rivales directos. El Granada, cuarto, anda al acecho a un solo punto, mientras que el Real Oviedo se queda a dos. El Numancia salta del séptimo al sexto lugar con 44 puntos, a sólo tres de los gaditanos.

La primera escuadra en la lista de espera para ingresar en la sala vip es el Real Valladolid, séptimo clasificado con 42 puntos, a cinco de un Cádiz que no se puede permitir el lujo de fallar el próximo sábado en casa en el choque contra el Lorca para conservar una tercera plaza que también es un tesoro.

El objetivo de los amarillos son los 50 puntos para asegurar la permanencia de manera matemática, aunque la realidad es que está metido en la batalla por el ascenso a Primera División. Pese a la derrota que ayer sufrió en territorio soriano, la diferencia sobre la zona de descenso es de nada menos que 18 puntos.

En la entidad cadista no cambian el discurso y hasta que no lleguen a los 50 no hablan de la posibilidad de subir a la máxima categoría.