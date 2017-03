Feliz en su día

Salvi Sánchez cumplió 26 años el mismo día que fue designado para comparecer en la sala de prensa ante los medios. Felicitado por los presentes, el sanluqueño sopló de manera simbólica las velas deseando, sin decirlo abiertamente, el regreso a la titularidad perdida por culpa de una inoportuna lesión cuando atravesaba el mejor momento de la temporada.

"Lo de volver al once no lo decido yo sino el entrenador. Lo importante es que el equipo está trabajando bien y hay que seguir así". Más políticamente correcto, imposible. Sincero al recordar el infortunio de los problemas físicos que le obligaron a abandonar el campo en el Carlos Tartiere de Oviedo, el extremo recuerda que "por casualidades del destino o lo que sea, he caído lesionado casi en la misma fecha que la temporada pasada". "Entonces -aclara- recuperé el nivel, aunque la otra vez estuve fuera más tiempo. Ahora ha sido poco y supongo que no notaré tanto la diferencia de ritmo y de todo".

Salvi reconoce que la lesión se produjo en el peor momento, justo cuando había iniciado una racha de goles y asistencias "que me hacían falta a mí y al equipo", le fastidia "porque un jugador necesita estar bien físicamente" y se lamenta porque "en mi primer año en Segunda ya van dos lesiones, de rodilla y de gemelo".

Satisfecho, no obstante, por su trayectoria este curso, admite que debe seguir "mejorando". "Si un futbolista quiere y se deja aconsejar, va a más, pero en un partido hay muchos partidos y siempre hay que estar concentrado", explica, destacando que "estoy en un gran club, con un gran entrenador, una gran plantilla, muy familiar, nos arropamos y sabemos que tenemos que dar el 200%, un plus que a este Cádiz le hace falta".

Con respecto a la visita a Murcia, asegura que "vamos igual, el equipo sabe a lo que juega, lo que hay que hacer, sabemos que podemos perder, pero que estamos más cerca de ganar. El de Tenerife fue un partido extraño, no salieron las cosas y nos dieron de nuestra propia medicina. El equipo trabaja al máximo cada día para llegar lo mejor posible a los partidos, no hay que cambiar el guión".

"Casualidades no hay en el fútbol -resume-. Estamos ahí por algo. En pretemporada todos habríamos firmado estar donde estamos. Pero todos somos ambiciosos y todos queremos más, y más sabiendo la situación en la que estamos, aunque no va a ser fácil. Ahora vienen los partidos más difíciles y tendremos que dar más aún por cada uno y por el equipo".

Por último, palabras de apoyo a su compañero Güiza: "Dani es un profesional, de los que cuando menos se espera está preparado. Estoy convencido de que tendrá su oportunidad porque tiene gol y nos hará falta".